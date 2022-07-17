Gündem Konyada dinlenme tesisinde korkutan yangın
3. SAYFA

Konya'da dinlenme tesisinde korkutan yangın

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonrası tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Konya son dakika haberleri: Dinlenme tesisinde korkutan yangın
Tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Konya'daki yangın, sabah saatlerinde Seydişehir Antalya yolunda bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Antalya karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan bir dinlenme tesisinin mutfak ve çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının müdahalesine rağmen tesisin büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Tesisteki müşteriler tahliye edilirken olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından tesisin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Herkes altın ve hazine aramak için geliyor

Herkes altın ve hazine aramak için geliyor

Buraya giren bir daha çıkamıyor: Gizemli mağara herkesi ürkütüyor.​
Dünyada eşi benzeri yok

Dünyada eşi benzeri yok

Üç bin 300 yıllık: Paha biçilemiyor​
Gözler kabine toplantısında: KYK borcu faizleri silinecek mi?

​Belirtiler birbirine çok benziyor: Aradaki fark nasıl anlaşılır?

​PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.

Topraksız ve güneş enerjisiyle üretiyor.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Yaralılar var.

​Yıllardır böyle görüntülenmemişti: Görenler hayret etti.

​Akü takviyesi yaparken bir anda hareket etti.
Kapıkule'de rekor günü

Kapıkule'de rekor günü

​Bir günde 35 bin 887 yolcu Türkiye'ye giriş yaptı.
Kaymakam tutuklandı

Kaymakam tutuklandı

​Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden oldu.

​AB 16 yıldır doğal gazda Rusya bağımlılığını azaltmayı konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.