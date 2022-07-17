Konya'da dinlenme tesisinde korkutan yangın

Konya'daki yangın, sabah saatlerinde Seydişehir Antalya yolunda bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Antalya karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan bir dinlenme tesisinin mutfak ve çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının müdahalesine rağmen tesisin büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Tesisteki müşteriler tahliye edilirken olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından tesisin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.