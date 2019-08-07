Gündem Oyuncak ayıdan yarım kilo patlayıcı çıktı
KONYA

Konya yerel haber: Oyuncak ayıdan yarım kilo patlayıcı çıktı

Oyuncak ayıdan yarım kilo patlayıcı çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçta yapılan aramada, oyuncak içerisine gizlenmiş yarım kilo patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen patlayıcılar.
Ele geçirilen patlayıcılar.

Ereğli'den Konya istikametine giden hafif ticari araç, şüphe üzerine polis ekiplerince durdurularak kontrolden geçirildi.

Araçta arama yapan ekipler, bagajda sırt çantası içerisindeki oyuncak ayının normalden ağır olduğunu fark edince şüphelendi.

Ekipler, oyuncak ayı içerisine gizlenerek bilyelerle güçlendirilmiş yarım kilo patlayıcı madde ele geçirdi.

8 kişi gözaltına alındı

  • Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu Mahmud Ahmet (22), Selmen El Muth (18), Abdulrazak El Muth (29), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezak Elhamdu (22), Melek Elhamdu (2) ve Wisam İnad (33) gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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