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Gündem Konyaaltı Sahilinde Ölmek istemiyorum diye ağlayan kadın, psikolojik tedavi görecek
ANTALYA TÜRKİYE

Konyaaltı Sahili'nde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, psikolojik tedavi görecek

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kızıyla denize girerken plajda "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp ağlayan Covid-19 hastası Dilek Muratoğlu'nun (31) kaldırıldığı hastanede koronavirüsün yanı sıra psikolojik tedavi de göreceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Covid-19 hastası Dilek Muratoğlu'nun (31) kaldırıldığı hastanede koronavirüsün yanı sıra psikolojik tedavi de alacak.
Covid-19 hastası Dilek Muratoğlu'nun (31) kaldırıldığı hastanede koronavirüsün yanı sıra psikolojik tedavi de alacak.

Antalya'da oturan Dilek Muratoğlu, dün öğle saatlerinde 5 yaşındaki kızıyla Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kızı denize girerken plajda oturan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum" diye bağırdı.

Muratoğlu, çevresinde denize girenlerin "Sıkıntın nedir" sorusuna, koronavirüs hastası olduğunu ve ölmek istemediğini söyledi.

  • Sahilde güneşlenenler, Muratoğlu'nun zaman zaman yere tükürmesinden rahatsızlık hissedip yanından uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi, cankurtarana bilgi verildi.

Antalya'da akılalmaz anlar: Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırarak etrafa tükürdü
FOTOĞRAF 23
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Polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 10.30 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte sahile gelen Dilek M. (31), yanındaki bavulda bukunan eşyaları etrafa saçmaya başladı.
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Bu sırada, ‘hastayım, ölmek istemiyorum’ diye bağıran Dilek B., iddiaya göre sahilde etrafa tükürmeye başladı.
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Sahilde kısa süreli panik oluşurken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
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Olay yerinde bulunan cankurtaranlar ise maske takmayan kadını diğer tatilcilerden uzak tutmaya çalıştı.
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Polis, kayıtları incelediğinde, Dilek M.’nin 14 günlük ev izolasyon kaydının olduğunu tespit etti.
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Bunun üzerin Polis ve cankurtaran ekipleri, kadının etrafında önlem alıp, tatilcileri alana yaklaştırmadı.
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İhbarla bölgeye çağrılan bir belediye çalışanı ise kadının bulunduğu alanın etrafını ve eşyalarını dezenfekte etti.
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Sık sık çakıl taşlarını avuçladı <br> <br> Bu sırada yanındaki çocuğuna sarılıp sürekli “Allah’ım yeter artık. İnsanlar ölmesin ne olur diye bağıran Dilek M.’nin sürekli çakıl taşlarını eline alarak avuçladığı gözlendi.
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Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek M.’yi sakinleştirerek ambulansla hastaneye kaldırdı.
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“Ölmek istemiyorum diye bağırıyordu” Tatilcilerden Volkan Yılmaz, “Çocuğu yüzmek için denize bıraktı. Sonra gülmeye başladı. Eşyalarını açtı. Ölmek istemiyorum diye bağırıyordu. Sonra bağırarak ağlamaya başladı. Protesto eder gibi alkış tutuyordu.” dedi.
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Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
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Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Title
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Title
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Title
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Title
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Title
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Title
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Title
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Title
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Title
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Title
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Antalya'da akılalmaz anlar: Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırarak etrafa tükürdü
Antalya'da koronavirüs şüphelisi kadın, çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelip, 'hastayım, ölmek istemiyorum' diyerek iddiaya göre etrafa tükürmeye başlayınca ortalık bir anda karıştı. Polis tarafından etrafına şerit çekilip kontrol altına alınan kadının Covid-19'dan dolayı evde izolasyon kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kadın ve çocuğu sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

KIZINA SARILARAK AĞLADI

Cankurtaranlar, Dilek Muratoğlu ile kızının çevresinde 3 metre boşluk kalacak şekilde iple güvenli alan oluşturdu. Sahile gelen polis kimlik kontrolü yapınca Muratoğlu'nun evinde izole halde kalması gerektiği belirlendi. Zaman zaman ağlayıp, çocuğuna sarılan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. Güzel günler görmek istiyorum" dedi.

Sahildeki tatilcilerden bazıları plajdan uzaklaşırken bazıları da aldırış etmeden güneşlenip, yüzmeye devam etti. Sahildeki çoğu kişi de telefonuyla kadını görüntülemeye çalıştı.

DHA
Muratoğlu ve kızının elini bırakmayan sağlık çalışanı, onları teselli ederek ambulansa götürdü.

SAĞLIK PERSONELİ ELİNİ TUTARAK TESELLİ ETTİ

Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken sahilde görevli belediye personeli de kadının yakın çevresini dezenfekte etti. Koruyucu elbise, eldiven ve maskesini takıp sahilde kadınla görüşen sağlık personeli, gözyaşı döken Mutatoğlu'nu teselli etti.

Dilek Muratoğlu'nun, "Ölmek istemiyorum" sözü üzerine sağlık personeli, elini tutmasını istedi. Sağlık personeli gözü yaşlı kadının elini tutarak ona destek verdi. Muratoğlu ve kızının elini bırakmayan sağlık çalışanı, onları teselli ederek ambulansa götürdü.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

  • Sağlık personelinin elini bir an olsun bırakmayan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. İnsanlar ölmesin. Güzel günler istiyorum. İnsanları kurtarın ne olur" diye seslendi. Dilek Muratoğlu'nun yanında sahile getirdiği iki valiz ise dezenfekte edildikten sonra polis tarafından kaldırıldı. Dilek Muratoğlu, ambulansa bindirilerek kontrol için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede Muratoğlu'na daha önce yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığı, bu nedenle tedaviye alındığı öğrenildi. Muratoğlu, bu süreçte psikolojik tedavi de görecek.

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