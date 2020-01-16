Gündem Konyada 10 yaşındaki oğluna TIR kullandıran baba gözaltına alındı
KONYA

Konya'da 10 yaşındaki oğluna TIR kullandıran baba gözaltına alındı

Konya'da 10 yaşındaki oğluna TIR kullandıran baba gözaltına alındı

Konya'dan Ankara’ya giden şehirler arası yolda 10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdığı belirlenen 46 yaşındaki Hüseyin A., Ankara'da gözaltına alındı. Hakkında idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılan Hüseyin A., sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak, "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm" dedi.

Haber Merkezi DHA
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde aracı ve sürücüyü tespit etti.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde aracı ve sürücüyü tespit etti.

10 yaşındaki çocuğun merkez Selçuklu ilçesinde TIR kullanırken çekildiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyaya paylaşılması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde aracı ve sürücüyü tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında TIR'ın Konya'dan Gölbaşı yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçildi.

Hüseyin A. uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin A., hakkında idari para cezası uygulanıp, adli soruşturma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çekildiği öğrenilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Hüseyin A., "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm" dedi. Hüseyin A., sosyal medyadaki görüntülerin 1,5 yıl önce çekildiğini ileri sürdü.

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