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Gündem Konyada 280 adet Covid-19 test kiti yakalandı
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Konya’da 280 adet Covid-19 test kiti yakalandı

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla kente getirilen 280 adet koronavirüs (Covid-19) test kiti ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Test kitlerinin yasa dışı yollardan şehre getirilerek tanesi 240-250 lira arasında satışının yapılacağını tespit etti.
Test kitlerinin yasa dışı yollardan şehre getirilerek tanesi 240-250 lira arasında satışının yapılacağını tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz medikal malzeme satışına yönelik yapılan çalışmalarda, Covit-19 virüsünün tespitinde kullanılan test kitlerinin yasa dışı yollardan şehre getirilerek tanesi 240-250 lira arasında satışının yapılacağını tespit etti.

Kaçak yollarla getirilen test kitleri.

1 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ambalajlar içerisinde 280 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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