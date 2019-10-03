Konya'da aynı hırsızlık suçundan üç gün sonra tekrar yakalanan şüpheliler, serbest bırakıldı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evden bir miktar para çalındığını, ev sahibinin ise hırsızlarla karşılaştığı ihbarını aldı.

GÜNDEM Hırsızlık yaparken polisle çatıştı serbest bırakıldı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı

Harekete geçen ekipler, zanlıların, üç gün önce aynı suçtan gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan Nazan G. (20), Sevim Y. (19), Z. E. (16) ve Z.E. (13) olduğunu tespit etti.

GÜNDEM 70 bin liralık halı çalan hırsızlar serbest kaldı

Yeniden yakalandılar

Şüpheliler, olayın hemen ardından, hırsızlık olayının yaşandığı bölgede yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yeniden serbest kaldılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazan G, Sevim Y, Z.E. ve Z.E, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.