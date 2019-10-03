Gündem Konyada aynı hırsızlık suçundan üç gün sonra tekrar yakalanan şüpheliler, serbest bırakıldı
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Konya'da aynı hırsızlık suçundan üç gün sonra tekrar yakalanan şüpheliler, serbest bırakıldı

Konya'da hırsızlık suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından verilen kararla serbest bırakılan 4 zanlı, aynı suçtan üç gün sonra yeniden gözaltına alındı. Zanlılar adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazan G, Sevim Y, Z.E. ve Z.E, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazan G, Sevim Y, Z.E. ve Z.E, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evden bir miktar para çalındığını, ev sahibinin ise hırsızlarla karşılaştığı ihbarını aldı.

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Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı

Harekete geçen ekipler, zanlıların, üç gün önce aynı suçtan gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan Nazan G. (20), Sevim Y. (19), Z. E. (16) ve Z.E. (13) olduğunu tespit etti.

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Yeniden yakalandılar

Şüpheliler, olayın hemen ardından, hırsızlık olayının yaşandığı bölgede yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yeniden serbest kaldılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazan G, Sevim Y, Z.E. ve Z.E, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.

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