Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Konyada belediye minik dostlarını unutmadı Şehrin dört bir yanına kuş evleri monte edildi
YEREL GÜNDEM

Konya'da belediye minik dostlarını unutmadı: Şehrin dört bir yanına kuş evleri monte edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, kuşların korunmasını ve barınmasını sağlamak amacıyla şehir genelinde farklı noktalara 1.250 adet kuş evi monte etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın sahipsiz hayvanlar için merhamet yuvası bir şehir olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada belediye minik dostlarını unutmadı: Şehrin dört bir yanına kuş evleri monte edildi
Konya'nın dört bir yanına kuş evleri monte edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde belli noktalara kuş evleri monte ederek kuşlar için sıcak yuva oluşturuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da yaşayan bütün canlılara sahip çıktıklarını belirterek, Selçuklu ve Osmanlı’dan bugüne önemli bir yere sahip olan kuş evleri kültürünü Konya’da yaşattıklarını söyledi.

"Tüm yaratılanları yaratandan ötürü seviyoruz"

Başkan Altay, şehir genelini kuş evleriyle donattıklarını ifade ederek, “Geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğumuz Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerinin yansıtıldığı ‘Kuş Evleri’ sergimizin ardından şehrimizde farkındalık oluşturmak ve kuşlara sıcak bir yuva kazandırmak amacıyla; caddeler, mezarlıklar parklar gibi noktalara 1.250 kuş evini astık. Sahipsiz hayvanlar için merhamet yuvası olan Konya’mızda tüm yaratılanları yaratandan ötürü seviyoruz. Tüm hemşehrilerimizden tam kapanma sürecinde kapılarının önlerine bir kap su, bir avuç yem ile sokak hayvanlarına destek olmalarını da rica ediyorum.” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Uydudan bile gözüküyor

Uydudan bile gözüküyor

​Marmara Denizi'ni deniz salyaları kapladı.
Hepsi farklı renkte

Hepsi farklı renkte

Sivas'taki bu gölleri görenler hayran kalıyor.
CHPden istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğluna milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı.

İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara önemli uyarı.

​Merakla beklenen karar açıklandı

Bakan Çavuşoğlu: Bu yıl daha olumlu bir turizm ortamı olacak
Kıraat ilminin Hızır'ı

Kıraat ilminin Hızır'ı

Merhamet abidesi Mehmet Rüştü Aşıkkutlu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.