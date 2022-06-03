Konya'da çocuklar okullarına güvenli hatta gidiyor

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başlattığı uygulama ile öğrenciler artık okula bisikletle güvenle gidecek. 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya’da hayata geçirdiği örnek uygulamalarla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula gidiş yollarını daha güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak için “Güvenli Okul Yolları Projesi”ni başlattı.

BAŞKAN ÇOCUKLARA BİSİKLETLE EŞLİK ETTİ

Bu kapsamda pilot bölge olarak Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu belirlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, sabah bisikletlerle okullarına giden öğrencilere eşlik etti. Konya’nın bir bisiklet şehri olduğunu ve bisiklet yolu uzunluğunda Türkiye’de açık ara önde olduğunu belirten Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Bisiklet Master Planı’nı yapan ilk şehrin yine Konya olduğunu hatırlatarak, özellikle master planı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

REKLAM

BİSİKLETLİ BİR NESİL HEDEFİ

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen “Güvenli Okul Yolları Projesi” kapsamında bisiklet servisi görevi yapacak polislerin ve zabıtaların çocukların geçiş güzergahını güvenli hale getirerek, çocukların okula bisikletle gelmelerini sağlayacaklarını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: “İlçelerimizde birer okul pilot olarak bu dönem için seçildi. İnşallah bundan sonra özellikle sayıyı artırarak devam etmeyi arzuluyoruz. Çocuklarımızın okula bisikletle gelmelerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde okullara ulaşımını sağlamak bizim en önemli önceliğimiz. Ayrıca spor yapan bir nesil, bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanan bir nesil oluşturmayı arzu ediyoruz. Ben tüm çocuklarımıza ve velilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü’müze ve İl Emniyet Müdürü’müze de gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Görev yapan tüm polis arkadaşlarımıza, zabıta memurlarımıza da teşekkür ediyorum.”

Bisiklet kullanmayı çok sevdiklerini belirten öğrenciler de okullarına bisiklet yollarını kullanarak zabıta ve polis eşliğinde güvenli bir şekilde gidebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

GÜVENLİK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Bisiklet kullanıcıları için en önemli sorunun güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Maalesef taşıt sürücülerimiz bisikletleri bir taşıt olarak görmüyor. Bu şehir hepimizin ve yollar hepimize ait. Bunu bir bisiklet kullanıcısı olarak özellikle söylüyorum. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden çok daha önemli. Biz polislerimizle, zabıtalarımızla, onların güvenli bir şekilde okula bu projeyle ulaşmalarını sağlıyoruz. Ama sadece okula giden değil; bisiklet kullanan tüm çocuklarımıza, bisiklet kullanan vatandaşlarımızın tamamına taşıt sürücülerimizin daha saygılı olmasını, bisiklet yollarımızı park alanı olarak kullanmamalarını istiyoruz. İnşallah Konya bu işi başaracak, ben tüm Konyalılara güveniyorum. Bize güvendikleri için velilere teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız, belasız bir şekilde bu süreci tamamlayacağız” dedi.

REKLAM

Konya bisiklet aşkı ile yollara düşüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında belediye çalışanlarıyla birlikte işe bisikletle geldi. İşe bisikletle gelen Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çalışanlarla bir araya gelen Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 550 kilometre bisiklet yolu ile Türkiye’nin açık ara en çok bisiklet yoluna sahip şehri olduğunu hatırlattı.

BU TÜR ETKİNLİKLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bisiklet kullanımını artırmakla ilgili yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Altay, “Bisiklet tramvayımız, 50 adet otobüsümüzde bisiklet taşıma aparatlarımız, Akıllı Bisiklet Uygulamamız, bisiklet parklarımız gibi çalışmalarla bisiklet kullanımının günlük hayatta yaygınlaşmasıyla ilgili çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde öğrencilerimizin okula bisikletle gelmeleri için bisiklet servisi projesini hayata geçirmiş ve çocuklarımızla bisiklet sürmüştük. Bugün de personelimizle birlikte işe bisikletle gelme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu manada Konya’nın bisiklet şehri olmasına önemli katkı yapma konusunda çabalarımız sürüyor. Konya’da her yaşta insanın güvenli bir şekilde bisiklet kullanması için bundan sonra da bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

ÇALIŞANLARI DA BİSİKLETE TEŞVİK EDİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının işe bisikletle gelmeleri konusunda teşviklerde bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bugün ben dahil yönetici arkadaşlarımız işe bisikletle geldik. İnşallah bugünlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. 3 Haziran tüm dünyada Bisiklet Günü olarak kutlanıyor. Biz de Konya’da çeşitli etkinliklerle bisiklet gününü kutluyoruz ve Konya’nın bir bisiklet şehri olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.” ifadelerine yer verdi. İşe bisikletle gelen Büyükşehir Belediyesi çalışanları ise bisikletle ulaşımın kolaylığına dikkat çekerek imkanı olan herkesi bisiklet kullanmaya davet etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü kapsamında 3-4-5 Haziran tarihlerinde şehrin farklı noktalarına kurduğu Bisiklet Tamir Çadırları ile ücretsiz tamir hizmeti de veriyor.