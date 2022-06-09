Konya'da dolu hayatı felç etti: Yollar beyaza büründü

Kent merkezinde dün etkili olan sağanak yağmur, Çumra, Sarayönü ilçelerinde yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan Dolu yağışı, tarım arazileri ve ağaçlara zarar verdi. 33 mahallede buğday, arpa ve mısır ekili tarım arazilerinde doludan etkilendi.

Dolu yağışı sırasında ise oluşan görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, AFAD sekretaryasındaki Çalışma Grubu'na saat 15.20'den itibaren ev ve iş yerlerini su basması ile ilgili 45 ihbar geldiği ve bu ihbardan 43'ünün sonuçlandığını, 2 ihbarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Dere Mahallesi'nde mahsur kalan 2 kişi ile Kayadibi Mahallesinde mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Karaağaç Mahallesinde mahallesin sel suları nedeniyle yollar zarar gördü. Meram Belediyesi ekipleri yollardaki tahribatın giderilmesi ve trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı. Yeşildere Mahallesinde bahçe duvarının göçmesi sonucu bir araç zarar görürken, yollarda hasar olduğu, tarım arazilerinin su altında kaldığının tespit edildiği belirtildi.