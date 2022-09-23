Konya’da evinde silahını temizlerken kendini kasığından vuran kişi hastanelik oldu Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ruhsatlı silahını temizleyen T.Ç. kendini kazayla kasığından vurdu.

Abone Ol