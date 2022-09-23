Konya’da evinde silahını temizlerken kendini kasığından vuran kişi hastanelik oldu

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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