Gündem Konyada evinde silahını temizlerken kendini kasığından vuran kişi hastanelik oldu
KONYA

Konya’da evinde silahını temizlerken kendini kasığından vuran kişi hastanelik oldu

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ruhsatlı silahını temizleyen T.Ç. kendini kazayla kasığından vurdu.

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Haber Merkezi İHA
Konya’da evinde silahını temizlerken kendini kasığından vuran kişi hastanelik oldu
Konya’da silahını temizleyen kişi kendini vurdu.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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