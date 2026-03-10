Yeni Şafak
Konya'da iki otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

18:25 10/03/2026, Salı
G: 11/03/2026, Çarşamba
IHA
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki 35 CVP 715 plakalı otomobil, Mevlüt Karaoğlu Caddesi’nden Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi’ne girdiği sırada O.E.İ. idaresindeki 42 BFY 343 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


