Gündem Konyada kökünü kurutma operasyonu 21 gözaltı
KONYA

Konya’da kökünü kurutma operasyonu: 21 gözaltı

Konya’nın Ereğli ilçesinde narkotik ekiplerince ’kökünü kurutma’ operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 kişi gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Konya’da kökünü kurutma operasyonu: 21 gözaltı
Kökünü kurutma operasyonu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya’ya uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Şube ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 120 gram metamfetamin maddesi, 350 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile eroin, 8 kök Hint keneviri, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak’ suçlarından gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ev eşyası yüklü kamyonda 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi
OYNAT 00:45
Ev eşyası yüklü kamyonda 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda ev eşyası taşıyan bir kamyonda yapılan aramada 230 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir kamyon durduruldu. Ev eşyası taşıyan kamyonda yapılan aramada valiz ve çantalar içerisinde paketlenmiş 230 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Kamyon sürücüsü F.A. (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. adliyeye sevk edildi.
Gizemini koruyor

Gizemini koruyor

Mardin'de köylülerin geçim kaynağı oldu.
Türkiyenin en büyüğü

Türkiye'nin en büyüğü

Karadeniz'de bulundu: Herkes görmeye gidecek.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bugün komisyon 7 bin 585 lira açlık sınırından başlayarak masaya oturacak

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına ve altılı masanın anayasa teklifine sert tepki.

​Türkiye'de en çok satılan otomobiller: Liste tek tek açıklandı.

Şans eseri buldu: Değerine paha biçilemiyor.

​MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.