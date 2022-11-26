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YEREL GÜNDEM

Konya’da köpek katliamı: İki işçi tutuklandı

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevli, kürekle vurarak bir köpeğin ölümüne neden oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi, ‘Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan tutuklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya’da köpek katliamı: İki işçi tutuklandı
İki kişi tutuklandı.

Konya’da yaşanan köpek vahşeti büyük tepkilere sebep oldu. Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeğe vura vura öldürmesi infiale yol açarken, Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verildi. Olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilerek, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

VETERİNER AÇIĞA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında köpeğe kürekle vuran işçi Murat Bacak ile köpeği sürükleyen Sefa Çakmak gözaltına alındı. İkilinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ‘Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet’ten adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı. Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.’nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D. de açığa alındı.

Konya'da köpeklere yapılan vahşet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaşanan olay sonrası barınağın olduğu bölgede bekleyen hayvanseverler çevredeki sahipsiz köpekleri besledi.
Konya'da köpeklere yapılan vahşet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaşanan olay sonrası barınağın olduğu bölgede bekleyen hayvanseverler çevredeki sahipsiz köpekleri besledi.

SAVUNMAK İSTEMEDİLER

Bu arada, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Bacak ile Sefa Çakmak’ı Konya Barosu avukatlarının savunmak istemediği öğrenildi. Avukatların CMK sistemini kapatarak avukat atamasını engelledikleri öne sürüldü. Bu arada Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Ayşegül Başkoçak Çifci merkezde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN KINAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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