Konya'da korkunç olay: Kulübe ateşe verildi, 9 yavru köpek yanarak öldü

Karatay ilçesindeki hayvanseverler, Aslım Caddesi üzerinde bulunan boş araziye hamile bir köpek için kulübe yaptı. Geçen pazartesi günü köpeklere yiyecek getiren hayvansever Fadim Göbel, kulübenin ateşe verilerek yakıldığını fark etti. Hemen kulübeyi konrol eden Göbel, doğum yapan köpeğin 10 yavrusundan 9'unun yanarak öldüğünü gördü.

GÜNDEM Ankara'da vicdansızlığa yetkililer el koydu: Bodrumda bulunan 68 köpek koruma altında

"Bu nasıl bir insanlığa sığar?"



10 yılı aşkın süredir bölgedeki hayvanları beslediğini anlatan Göbel, "Köpeğimiz doğum yapacağı için buraya bir kulübe yaptık. Kulübe 10 yavru köpekle beraber yakıldı. 10 bebekten bir tanesi kurtuldu, 9 tanesi yanarak can verdi. Anne sadece bir tane bebeğini kurtarabildi. Ben bu olayın kasten yapıldığını düşünüyorum. Sadece kulübenin olduğu yer yakılmış. Bu nasıl vicdan? Nasıl merhamet? Bu nasıl bir insanlığa sığar?" dedi.

REKLAM

OYNAT 00:53 Binanın bodrumunda bulunan 68 köpek tedaviye alındı: Hayvanların bazılarının 'ses telleri' alındığı iddia ediliyor Ankara'da, binanın bodrumunda kafeslerin içinde elverişsiz koşullarda tutulan farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek, Keçiören Belediyesinin hayvan barınağında gözlem altına alındı. Köpeklerin ses tellerinin kesilmesi ile ilgili inceleme başlatılırken, sonuca göre de şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Anne ve yavru köpeğin durumu iyi

Anne köpek ile yavrusunda küçük çapta yanık olduğunu söyleyen Fadim Göbel, "Annenin iki arka patisinde ve sırtında yanık izleri var. Dün elimden geldiğince müdahale etmeye çalıştım ama anne o kadar çok korkmuştu ki maalesef yaklaştrmıyor. Diğer bebeği ben temizledim zaten. Şu anda durumları iyi. Bir an evvel onlara kulübe yapıp, buraya bırakacağım" diye konuştu.

GÜNDEM Köpeğe yaptığı işkence cezasız kalmadı