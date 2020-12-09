Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Konyada korkunç olay Kulübe ateşe verildi, 9 yavru köpek yanarak öldü
KONYA

Konya'da korkunç olay: Kulübe ateşe verildi, 9 yavru köpek yanarak öldü

Konya'da sokak köpeğinin 10 yavru doğurduğu kulübe, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. 9 yavru köpek öldü, anne ile bir yavrusu kurtuldu. Anne köpek ile yavrusunu besleyen hayvansever Fadim Göbel, ''Köpeğimiz doğum yapacağı için kulübe yaptık. Kulübe içerisindeki 10 yavru köpekle yakıldı. Biri kurtuldu, 9'u yanarak can verdi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hayvanseverler barınağı ateşe verenlerin cezasız kalmamasını istiyor.
Hayvanseverler barınağı ateşe verenlerin cezasız kalmamasını istiyor.

Karatay ilçesindeki hayvanseverler, Aslım Caddesi üzerinde bulunan boş araziye hamile bir köpek için kulübe yaptı. Geçen pazartesi günü köpeklere yiyecek getiren hayvansever Fadim Göbel, kulübenin ateşe verilerek yakıldığını fark etti. Hemen kulübeyi konrol eden Göbel, doğum yapan köpeğin 10 yavrusundan 9'unun yanarak öldüğünü gördü.

Ankara'da vicdansızlığa yetkililer el koydu: Bodrumda bulunan 68 köpek koruma altında
GÜNDEM
Ankara'da vicdansızlığa yetkililer el koydu: Bodrumda bulunan 68 köpek koruma altında

"Bu nasıl bir insanlığa sığar?"


10 yılı aşkın süredir bölgedeki hayvanları beslediğini anlatan Göbel, "Köpeğimiz doğum yapacağı için buraya bir kulübe yaptık. Kulübe 10 yavru köpekle beraber yakıldı. 10 bebekten bir tanesi kurtuldu, 9 tanesi yanarak can verdi. Anne sadece bir tane bebeğini kurtarabildi. Ben bu olayın kasten yapıldığını düşünüyorum. Sadece kulübenin olduğu yer yakılmış. Bu nasıl vicdan? Nasıl merhamet? Bu nasıl bir insanlığa sığar?" dedi.

Binanın bodrumunda bulunan 68 köpek tedaviye alındı: Hayvanların bazılarının 'ses telleri' alındığı iddia ediliyor
OYNAT 00:53
Binanın bodrumunda bulunan 68 köpek tedaviye alındı: Hayvanların bazılarının 'ses telleri' alındığı iddia ediliyor
Ankara'da, binanın bodrumunda kafeslerin içinde elverişsiz koşullarda tutulan farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek, Keçiören Belediyesinin hayvan barınağında gözlem altına alındı. Köpeklerin ses tellerinin kesilmesi ile ilgili inceleme başlatılırken, sonuca göre de şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.


Anne ve yavru köpeğin durumu iyi

Anne köpek ile yavrusunda küçük çapta yanık olduğunu söyleyen Fadim Göbel, "Annenin iki arka patisinde ve sırtında yanık izleri var. Dün elimden geldiğince müdahale etmeye çalıştım ama anne o kadar çok korkmuştu ki maalesef yaklaştrmıyor. Diğer bebeği ben temizledim zaten. Şu anda durumları iyi. Bir an evvel onlara kulübe yapıp, buraya bırakacağım" diye konuştu.

Köpeğe yaptığı işkence cezasız kalmadı
GÜNDEM
Köpeğe yaptığı işkence cezasız kalmadı

Patileri kesilen Pamuk'un sahibi ve komşusuna para cezası verildi
HAYAT
Patileri kesilen Pamuk'un sahibi ve komşusuna para cezası verildi
Abone Ol Google News
Bir zamanlar İstanbul

Bir zamanlar İstanbul

Eski vapurlar, kayıkçılar, dalyanlar, deniz hamamları, yalılar...
2023te hangardan çıkacak

2023'te hangardan çıkacak

​Milli Muharip Uçak için 6 yıllık kritik koşu başlıyor.
Ne soğuk hava ne de kar Yüksekovalı kayakçıları durdurabiliyor

Asıl tehlike evlerde

Asıl tehlike evlerde

​Vaka sayılarının arttığı ilde dikkat çeken çağrı.

22 adres<br>eş zamanlı basıldı

22 adres
eş zamanlı basıldı

​İstanbul polisi 11 ilçede operasyon düzenledi.
Vuhan'da adım atacak yer yok

Vuhan'da adım atacak yer yok

​Virüsün dünyaya yayıldığı merkezden ilginç kareler.
Polisi itip<br>basına saldırdı

Polisi itip
basına saldırdı

​Kısıtlamada sokağa çıkıp alkollü yakalandı.
11 Aralık'ta<br>ilan edeceğiz

11 Aralık'ta
ilan edeceğiz

Bakan Ersoy dev destek için o tarihe işaret etti.
Yasaklar<br>çiğnenmek için var!

Yasaklar
çiğnenmek için var!

​Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan 'Pes' dedirten sözler.
Paris'te<br>büyük skandal

Paris'te
büyük skandal

Irkçılığa boyun eğilmedi, maç ertelendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.