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Gündem Konyada köy odasında buluşan 14 kişiye ceza yağdı
KONYA TÜRKİYE

Konya'da 'köy odası'nda buluşan 14 kişiye ceza yağdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından "köy odası"na yapılan baskında, içeride bulunan 14 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 47 bin 600 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi AA
Konyada köy odasında buluşan 14 kişiye ceza yağdı
Gündem

Beyşehir’e bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde "köy odası" olarak tabir edilen evde, bazı vatandaşların toplandığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri harekete geçti.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
KORONAVİRÜS
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

Köy odasına gece saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, ışıkların söndürülmesi ve kapının açılmaması üzerine pencereden giriş yaptıkları mekanda 14 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Ekipler odadaki 14 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 400, toplamda ise 47 bin 600 lira ceza uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
KORONAVİRÜS
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
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