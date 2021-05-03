Konya'da 'köy odası'nda buluşan 14 kişiye ceza yağdı

Beyşehir’e bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde "köy odası" olarak tabir edilen evde, bazı vatandaşların toplandığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri harekete geçti.

KORONAVİRÜS Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

Köy odasına gece saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, ışıkların söndürülmesi ve kapının açılmaması üzerine pencereden giriş yaptıkları mekanda 14 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Ekipler odadaki 14 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 400, toplamda ise 47 bin 600 lira ceza uyguladı.