Gündem Konyanın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi
EĞİTİM

Konya'nın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde kar, don ve buzlanma olasılığı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Konyada okullar tatil mi? Konyanın Ilgın ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
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Ilgın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olumsuz hava şartlarının gerçekleşmesinin beklenildiğine dair iletilen meteorolojik veri ve uyarılar nedeniyle, 2 Mart Çarşamba yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitimle eğitimin yürütüleceği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yoğun kar yağışına dikkat: İşte yağış beklenen 37 il
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kgm²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kgm²) olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
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Meteorolojinin yayınladığı hava durumu raporuna göre, bazı illerde yoğun kar görülecek.<br>37 ilde beklenen kar, bugünden gününden itibaren etkisini artıracak. İşte yağış beklenen iller...
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Afyonkarahisar<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Ağrı<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Amasya<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur
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Ankara<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Aksaray<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
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Ardahan<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Artvin<br><br>Cuma: Karla karışık yağmur<br>Pazar: Kar yağışlı
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Bayburt<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Bilecik<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmurlu<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Bitlis<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Bolu<br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Burdur<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Çankırı<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Çorum<br><br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı
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Erzincan<br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı
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Erzurum<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Eskişehir<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Gümüşhane<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Hakkari<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Isparta<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Karabük<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Karaman<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Kars<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Kastamonu<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Kayseri<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
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Kırıkkale<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Kırşehir<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Konya<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Kütahya<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Muş<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Nevşehir<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
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Niğde<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
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Sivas<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Tokat<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur
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Uşak<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Van<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Yozgat<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Yoğun kar yağışına dikkat: İşte yağış beklenen 37 il
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, birçok ile kar yağışı geliyor ve cumartesi gününe kadar sürecek. İşte kar yağışının beklendiği iller...


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