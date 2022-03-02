Konya'nın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Ilgın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olumsuz hava şartlarının gerçekleşmesinin beklenildiğine dair iletilen meteorolojik veri ve uyarılar nedeniyle, 2 Mart Çarşamba yüz yüze eğitime ara verildi.
Uzaktan eğitimle eğitimin yürütüleceği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kgm²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kgm²) olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
Meteorolojinin yayınladığı hava durumu raporuna göre, bazı illerde yoğun kar görülecek.<br>37 ilde beklenen kar, bugünden gününden itibaren etkisini artıracak. İşte yağış beklenen iller...
Afyonkarahisar<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Ağrı<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Amasya<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur
Ankara<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Aksaray<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
Ardahan<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Artvin<br><br>Cuma: Karla karışık yağmur<br>Pazar: Kar yağışlı
Bayburt<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Bilecik<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmurlu<br>Perşembe: Kar yağışlı
Bitlis<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Bolu<br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Burdur<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Çankırı<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Çorum<br><br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı
Erzincan<br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı
Erzurum<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Eskişehir<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Gümüşhane<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Hakkari<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Isparta<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Karabük<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Karaman<br>Perşembe: Kar yağışlı
Kars<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Kastamonu<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Kayseri<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
Kırıkkale<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Kırşehir<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Konya<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Kütahya<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Muş<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Nevşehir<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
Niğde<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
Sivas<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Kar yağışlı
Tokat<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur
Uşak<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Van<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
Yozgat<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Yoğun kar yağışına dikkat: İşte yağış beklenen 37 il
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, birçok ile kar yağışı geliyor ve cumartesi gününe kadar sürecek. İşte kar yağışının beklendiği iller...