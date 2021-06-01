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YEREL GÜNDEM

Konya’da sulama konusunda yapılacak çalışmalar istişare edildi

Konya’da kuraklığın ve sulama konularının görüşülerek çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantı; Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları ve konuyla ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya’da sulama konusunda yapılacak çalışmalar istişare edildi ​
Toplantıda; kuraklığa ve su sorunlarına karşı kısa, orta ve uzun vadede çözüm önerileri ve yapılması gerekenler ele alınarak el birliğiyle sorunların çözüleceği vurgulandı.

Kuralık ve Konya’nın Sulama Sorunları, Çözüm Önerileri Toplantısı Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Tarım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Hacı Ahmet Özdemir, Selman Özboyacı, Abdullah Ağralı, Ziya Altunyaldız, Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Hakan Özer ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Konya’daki kurumların yöneticileri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Konya Gıda ve Tarım İl Müdürü Ali Ergin, Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Toplantıda; kuraklığa ve su sorunlarına karşı kısa, orta ve uzun vadede çözüm önerileri ve yapılması gerekenler ele alınarak el birliğiyle sorunların çözüleceği vurgulandı.

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