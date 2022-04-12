Konya'da temizlik işlerine bisikletli takviye

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan çevre temizlik bisikletleri şehir merkezindeki temizlik çalışmalarında hem kolaylık sağlıyor hem de çevreci yönüyle dikkat çekiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya’da bisiklet çeşitliliğinin ve kültürünün artırılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu kapsamda belediye hizmetlerinde hem çevre dostu olması hem de personelin rahat çalışabilmesi için çevre temizlik bisikletlerinin hizmet verdiğini kaydeden Başkan Altay, “İşin durumuna ve ihtiyaca göre özel olarak ve Konya sanayinde yerli imkanlarla üretilen çevre temizlik bisikletlerimiz şehrin tarihi merkezinde ve büyük parklarda kullanılıyor” dedi.