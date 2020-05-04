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KONYA

Konya'da Vefa Sosyal Destek Grupları 170 bin talebi karşıladı

Vali Cüneyit Orhan Toprak: "Bu gruplarda 3 bin 165 arkadaşımız görev aldı ve görev yaptıkları süre içerisinde yaklaşık 180 bin müracatı değerlendirdi, karşılanabilecek 170 bin talebi de yerine getirdi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan 3 bin 165 kişi, 40 günde 170 bin talebi yerine getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yayımlanan genelgeyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanlara hizmet ulaştırmak amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da kentte Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapanları ziyaret ederek bilgi aldı.

Vali Toprak, görevlilerin 170 bin vatandaşın ihtiyacına karşılık verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve dünyanın geçirmiş bu olduğu büyük pandemi mücadelesinde görünen ve görünmeyen kahramanlarımız çok önemli roller oynuyor. Bunların en başında da kaymakamlık birimlerinden, İl Emniyet Müdürlüğünden, belediyelerden, AFAD'dan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlilerin bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grupları geliyor. Bu kapsamda yaklaşık 40 gündür önemli bir görevi icra ediyorlar. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kendi sağlıkları açısından kısıtlandığı bir dönemde her türlü ihtiyaçlarını kendilerine ulaştırmak için bu grupları çok hızlı şekilde oluşturduk. Bu gruplarda 3 bin 165 arkadaşımız görev aldı ve görev yaptıkları süre içerisinde yaklaşık 180 bin müracaatı değerlendirdi, karşılanabilecek 170 bin talebi de yerine getirdi. İhtiyaçlarını evlerine götürdü ve maaşlarını çekti. Çok kutsal bir görevi başarıyla sürdürmeye de hala devam ediyorlar."

DHA
arşiv

Tüm hizmetleri yerinde görüldü, ihtiyaçları karşılandı

Her türlü hizmeti büyük bir heyecan ve fedakarlıkla yerine getiren 3 bin 165 görevliye teşekkür eden Toprak, "65 yaş üzeri veya diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan hiçbir serzenişe muhatap olmadık. Tüm hizmetleri yerinde görüldü, ihtiyaçları karşılandı." dedi.

Vali Toprak, bunun haricinde yine bu grupların aynı şekilde ekmek dağıtımında görev aldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Cumartesi günü tamamladığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamının, maskelerin ve kolonyaların bulunduğu paketleri de rekor bir süreye imza atarak bu arkadaşlarımız, 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza evlerinde teslim etti. Onun için ben bu kardeşlerimizden, mesai arkadaşlarımızdan gurur duyduğumu bir kez daha ifade ediyorum ve hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum."

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