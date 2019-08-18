Gündem Konyada yakalanan terörist oyuncak ayılı bombayı nasıl patlatacağını itiraf etti
KONYA

Konya’da yakalanan terörist 'oyuncak ayı'lı bombayı nasıl patlatacağını itiraf etti

Konya’da yakalanan terörist 'oyuncak ayı'lı bombayı nasıl patlatacağını itiraf etti

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 1'i çocuk, 2'si kadın 8 Suriye uyruklunun içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş bulunan 500 gram patlayıcının YPG/PKK'lılar tarafından ülkeye eylem amaçlı gönderildiği tespit edildi. Yakalanan terörist, örgütün kendisine gösterdiği yerin tuvaletine bilyeyle güçlendirilmiş ve cep telefonuyla uzaktan kumanda edilebilen bombayı koyacağını ve bombayı cep telefonu bağlantısıyla patlatacağını itiraf etti.

Haber Merkezi DHA
YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı cep telefonuyla patlatacaktı
YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı cep telefonuyla patlatacaktı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında, Ereğli- Konya yolundaki dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İnad'ın (33) kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Adana'dan Konya'ya giden ve içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin olduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenen 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba uzmanı ekiplerince incelemeye alındı.

Sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El Mutıh (29), Selmen El Mutıh (18), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezzak El Hamdu (22) ve Mahmud Ahmet (22) gözaltına alındı. Yanlarında Melek El Hamdu (2) adlı çocuğun da bulunduğu şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçmeyi planladıkları belirtildi. Şüpheliler, Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek, sorguya alındı.

DHA
Halaf Casım Hasan ile yakalanan diğer şüpheliler.

DHA

2 AY ÖNCE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Üzerinde 'Mahmud Ahmet' adına çıkarılan geçici koruma kimlik belgesi bulunan teröristin gerçek adının, Halaf Casım Hasan olduğu ortaya çıktı. Sorgusunda, 2 ay önce örgüte katıldığını itiraf eden teröristin, Ayn el-Arab'daki eğitim kampında YPG/PKK'lı teröristler tarafından eğitildiğini, bomba ve çeşitli makineli silahları kullanma eğitimi aldığını söyledi. Örgütün, geçici koruma kimlik belgesi çıkarttığı teröristi Suriyeli aile içinde gizleyerek, Türkiye'ye gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin aile görünümü vererek, polisin kendilerini aramayacağını düşündükleri de belirlendi.

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BOMBAYI BAĞLAYIP, TUVALETE BIRAKACAKMIŞ

  • Sorgusunda, örgütün kendisine eylem yapacağı yerin bilgisayar üzerinden fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen terörist Halaf Casım Hasan, "2 ay önce örgüte katıldım. YPG/PKK, bölgede yaşayan Suriyeli Arapları 'zorunlu askerlik hizmeti' adı altında zorla silah altına alıyordu. YPG'liler bana eylem yaptığım taktirde bu askerlik görevinden muaf tutulacağımı söyledi. Beni bununla ikna ettiler. YPG'li yöneticiler bana eylem yapacağım yerin fotoğraflarını gösterdi. Oyuncak ayı içine gizlenmiş ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebilen bombayı da verdiler. Ben kampta 15 gün boyunca bomba eğitimi aldım. Eylem yapılacak yere gittiğimde bombanın kablolarını bağlayıp tuvalete bırakacaktım. Eylemden sonra da Suriye'ye dönmeyi planlıyordum. Üzerimde yakalanan dolar ve Türk paralarını da YPG/PKK'lılar tarafından bana verildi" dedi.

DHA
Halaf Casım Hasan

DHA
Halaf Casım Hasan ile yakalanan diğer şüpheliler.

Terörist Halaf Casım Hasan'ın kendisi ile irtibat kuran ve eğitim veren YPG'li teröristlerin isimlerini de deşifre ettiği öğrenildi.

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