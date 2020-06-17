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KONYA

Konya'da yarasa paniği: Eve giren yarasa korkuya neden oldu

Konya'da yarasa paniği: Eve giren yarasa korkuya neden oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir evin açık olan penceresinden içeriye giren yarasa korkuya neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Evde görüntülenen yarasa.
Evde görüntülenen yarasa.

Konya'daki olay, akşam saatlerinde Kulu’nun Bozan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadet Yıldız’ın yaşadığı evin hava alması için açık olan penceresinden içeriye iki adet yarasa girdi. Yarasaların perdeye tutunduklarını gören ev sahibi bir anlık korku yaşadıklarını belirtti.

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Daha sonra yarasaları fotoğraflamak isteyen Saadet Yıldız, bir tanesinin fotoğrafını çektiğini, diğer yarasanın ise pencereden çıkarak gittiğini söyledi.

Yıldız, yarasalardan hastalık bulaşma riski nedeniyle tedirginlik yaşadığını ifade etti.

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