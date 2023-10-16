Konya'da Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin resmi açılışı yapıldı

Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan ve sosyal donatıları ile de kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veren Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin resmi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı program ile gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin en iyi şartlarda, en iyi imkanlarla eğitim görebilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekaytırmacı,“ Bu bakımdan Selçuklumuza hem yeni eğitim tesisleri kazandırıyor hem de mevcut eğitim tesislerimizin eksiklerini gideriyor, standartlarını yükseltiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım, yarınlara yapılan yatırımdır, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Belediyemiz tarafından eğitim alanında son 5 yılda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Çok kısa bir süre önce Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademimizin resmi açılış törenini gerçekleştirmiştik. Yine geçtiğimiz ay Yazır Mahallemizde yapımını tamamladığımız Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulumuzun resmi açılışını yapmıştık. Konyamızın en büyük ve en kapsamlı okullarından bir tanesi olan Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere 5 ilkokul ve 4 bağımsız anaokulunu Selçuklumuza kazandırdık. 4 adedi kapalı olmak üzere 37 okulumuza spor salonu, 43 okulumuza toplantı salonu, 95 Okulumuza ise kütüphane kazandırdık. Ülkemizin en kapsamlı, en modern Güzel Sanatlar Lisesini Selçuklumuza kazandırmak için ihale sürecini tamamladık, yer teslimini yaptık ve inşa faaliyeti başladı. Konyamızın gururu olan okullarımızdan Spor Lisemize ve Selçuklu Fen Lisemize kapalı spor salonu kazandırmak için yapım sürecine başladık. İnşallah bu proje ve yatırımlarımızı ilerleyen dönemlerde artırarak devam ettireceğiz” dedi.





Başkan Pekyatırmacı: Okul dışı öğrenme ortamları ile çocuklarımızın kendilerini tanıma fırsatı buluyor





Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı eğitim ortamları hakkında bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, “Eğitim programlarımızın başında gelen SEDEP Selçuklu Değerler Eğitimi Programından cesaret alarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği ve değerli hocalarımızın da özverili çalışmaları neticesinde 2019 yılında SETAP Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları çalışmasını başlattık. SETAP kapsamında oluşturduğumuz okul dışı öğrenme ortamlarımızdan Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde 5 atölye ile, Sille Tabiat Okulu’nda 16 atölye ile, Selçuklu Sanat Akademisi’nde müzik, tiyatro ve kişisel gelişim atölyeleri ile ve Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde ise 12 atölye ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Ayrıca Trafik Eğitim Parkımızda çocuklarımızın trafik bilinci kazanmalarını sağlıyor, Yüzme Öğreniyorum Programımız ile üçüncü sınıflara giden çocuklarımıza yüzme öğretiyoruz. 2019 yılından bugüne kadar okul dışı öğrenme ortamlarımızdan 87 bin 746 öğrencimiz faydalandı. Bu programımız sayesinde çocuklarımız kendilerini tanıma fırsatı yakalıyor, bilgi ve becerilerini geliştiriyor, zararlı ortamlardan uzak duruyor, kendilerine, ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı birer birey haline geliyor. Okul dışı öğrenme ortamlarımız bu bakımdan çocuklarımız için oldukça önem arz ediyor.” İfadelerini kullandı.









"Gençlerimize eğitim desteği veriyoruz"





Selçuklu Belediyesi olarak üniversite öğrencilerine de eğitim desteği sağladıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı,“Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve bu yıl da devam ettirdiğimiz desteklerimiz kapsamında Selçuklu’da ikamet eden ve ülkemizdeki herhangi bir önlisans ve lisans programına ilk kez yerleşen üniversite öğrencilerimize 2500 TL, yine Selçuklu’da ikamet eden ve Selçuk Üniversitesi ya da Konya Teknik Üniversitesi'nde herhangi bir önlisans ve lisans programında eğitim gören üniversite öğrencilerimize 4000 TL eğitim desteği veriyoruz. Konyamız 5 tane üniversiteyle bir üniversite şehri. Selçuklu ilçemizde de Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ile yaklaşık 100.000 üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimize değer veriyoruz ve onlarla sürekli iletişim içerisinde olmak istiyoruz. Bu kapsamda yine Türkiye’de ilklerden olan Selçuklu Gençlik mobil uygulamasını hayata geçirdik ve kısa süre içerisinde 56.000 aktif üyeye ulaştık. Şu anda bu uygulama sayesinde 56.000 gencimizle bire bir iletişim halindeyiz. Selçuklu Kent Konseyi altında faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gençlik meclisimiz üniversite içerisinde oluşturduğu çalışma grupları ile 3.000 aktif üyeye sahip. Gençlik meclisimiz Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimizde ve bugün açılışını yapacağımız Yeni Nesil Şehir Kütüphanesinde günlük ortalama 1.200 öğrenci ile faaliyetlerini gerçekleştiriyor.” Şeklinde konuştu.





"Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz büyük ve modern bir kompleks niteliğinde"





Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi hakkında bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, “Toplam maliyeti 118 milyon 593 bin Türk Lirası olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz, 4 bin 394 metrekare alan sahip. İçerisinde ana kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, etüt salonu, konferans salonu, seminer salonları, grup çalışma odaları, fuaye alanı ve sosyal alanlarının bulunduğu Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizden aynı anda 600 öğrencimiz hizmet alabiliyor. Bodrum artı dört kattan oluşan kütüphanemizin bodrum katında; aynı zamanda sığınak olarak da kullanılabilecek, içerisinde çeşitli oyunların yer aldığı 254 metrekarelik oyun alanı, 125 metrekarelik mescit ve 235 metrekarelik teknik merkez yer alıyor. Zemin

katta ise 253 metrekarelik giriş holüyle birlikte 19 metrekarelik kayıt bürosu, 118 metrekarelik sergi salonu, 250 metrekare alana sahip çocuk kütüphanesi ve 87 metrekarelik kafeterya bulunuyor. Kütüphanemizin 1. katındaysa 670 metrekare alana sahip, içerisinde genç ve yetişkin bölümü bulunan internet erişimli kütüphanemiz yer alıyor. Yine 1. katta 362 metrekare alanlı tek kişilik okuma salonu, 4 adet 12’şer metrekarelik grup çalışma odası, 178 metrekare alana sahip süreli yayınlar bölümü, 37 metrekarelik kıymetli eserler bölümü ve 45 metrekarelik cilt atölyesi mevcut. 2. katta, 214 metrekare alana ve 264 kişi kapasiteye sahip konferans salonu, 173 metrekarelik fuaye alanı, 70 ve 55 metrekarelik birer adet seminer salonu, 28 metrekarelik hazırlık odası ve 95 metrekarelik teras yer alıyor. Kütüphanemizin 3. katında ise, 307 metrekare alana sahip 160 kişilik etüt salonu, 7 adet 8’er metrekarelik ve 4’er kişilik özel çalışma odası, 36 metrekarelik mescit ve 101 metrekare alana sahip teras bulunuyor. Haftanın 7 günü, 08.30-22.30 saatleri arasında açık olan kütüphanemiz, üniversite öğrencilerimizin vize ve final dönemlerinde ise 24 saat hizmet verecek. Şu an 24. 669 üyesi bulunan kütüphanemizin kaynak sayısı toplam 53 bin 683. Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz mevcut yapısıyla sadece bir kütüphane olarak değil, her yaştan bireyimizin birçok imkana sahip olduğu, huzur içerisinde pek çok faaliyeti gerçekleştirebildiği büyük ve modern bir kompleks niteliğinde. Burada inşallah gençlerimiz hem akademik yönden hem sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirecekler, araştırmalar yapacaklar ve arkadaşlarıyla birlikte sosyal faaliyetlere katılacaklar. Şehrimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi burada öğrenecekler, müşahede edecekler. Bizler de inşallah gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Ben bu vesileyle kütüphanemizin ülkemize, şehrimize, ilçemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanemizin yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.









“Türkiye’de de en çok kütüphaneye ve üye sayısına sahip olan ilçe unvanını elimizde bulunduruyoruz”





Selçuklu Belediyesi olarak hedeflerinin okullardan başlayarak hayatın her alanına kitabı ve okumayı, dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı,“Bu doğrultuda 11 halk kütüphanesi, 92 okul kütüphanesi, 2 Selçuklu Eğitim Destek Merkezi ve 1 şehir kütüphanesi olmak üzere toplam 107 kütüphane ve 752 bin 164 kitap sayısı ile Selçuklumuza hizmet veriyoruz. Kütüphanelerimize üye olan kişi sayısı ise toplam 187.366. Bu anlamda Selçuklumuzdaki kütüphanelerimizle bir yandan Konya’mızın eğitim ve kültür hayatına önemli bir katkı sağlarken diğer yandan da Türkiye’de de en çok kütüphaneye ve üye sayısına sahip olan ilçe unvanını elimizde bulunduruyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için çalışıyoruz, üretiyoruz, gayret ediyoruz. Bundan sonra da aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla sözlerimi sonlandırırken, açılış programımızı teşriflerinizden ötürü başta Sayın Bakanımız olmak üzere değerli misafirlerimize ve kıymetli protokolümüze teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum.” dedi





Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: Selçuklu Belediye Başkanımıza bu güzel eser için teşekkür ediyorum





Dün akşamın ülkemiz ve şehrimiz için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,“ Hakikaten çok gurur duyduğumuz bir ortamı birlikte yaşadık. Milli Takımımıza Konya her zaman uğur getiriyor. Konya seyircisi Konya insanı takımımıza çok yüksek bir destek veriyor ve dün akşam yaşadığımız atmosfer Milli Takımımıza uzun süre anlatılacak bir başarı ortaya koydu. Ben başta siz olmak üzere Federasyon başkanımıza ve milli maçın burada oynanmasını sağlayan herkese tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkürüm Konyalılara Konyaspor taraftarına. Dün akşam bize unutulmaz bir atmosfer oluşturdular ve milli forma için alın tereddüt tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Avrupa kupalarında şimdiden Almanya'da başarılar diliyorum. Siz de dün akşam şehrimize geldiniz. Bugün de çeşitli programlarla birlikte oluyoruz. Sabah erken saatten itibaren birlikteyiz. Şimdi de belediyemizin bu Yeni Nesil Kütüphanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Konya kadim bir şehir, geçmişten itibaren kültürün, medeniyetin inşa edildiği bir şehirde yaşıyoruz. Özellikle Selçuklu başkenti Darül Mülk yaptığı dönemde hem ilim insanlarıyla hem medreseleriyle adeta Anadolu'nun tapusu haline gelmiş bir şehirde bulunuyoruz. Bugün Konya yine medeniyetimizin en önemli şehirlerinden birisin. 5 Üniversitesinde 120 bine yakın üniversite öğrencisini misafir eden, kitapla haşır neşir okuyan bir şehirde yaşıyoruz. Geçtiğimiz 10 gün boyunca Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlediğimiz kitap günleri adeta bir kültür şölenine dönüştü ve yüzbinlerce insanımız, her yaştan Konya merkezinden ve ilçelerimizden çocuklarımız hem yayın evleriyle hem yazarlarla buluştular. Hem kitabın o değerli sayfalarıyla birlikte vakit geçirdiler. Ben tüm katılımcılarımıza bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Yayın evlerimize, yazarlarımıza ve yüzbinlerce Konyalıya kitap günlerimize gösterilip destekten dolayı teşekkür ediyorum. Konya bir taraftan da okuryazarlığı ve kitapla haşır neşirliği artırmak için böyle güzel tesisler ortaya koyuyor. Özellikle üniversite öğrencilerimizin yoğun olarak yaşadığı, bir taraftan da mahallede vatandaşlarımızın ders çalışma isteklerini geliştirebilecekleri bir kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah, Allah'a emanet” dedi.









Ak Parti Konya Milletvekili Latif Selvi: Selçuklu adeta bir gençlik ve kültür ilçesi





Ak Parti Konya Milletvekillerinin adına konuşmalarını gerçekleştiren Ak Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de; “Konya tarih boyunca önemli bir şehir; dönüştüren, üreten ve yöneten bir şehir olmuştur. Bu anlamda da Konyamız bugün itibariyle de yerel yönetimlerimizle, kamu kurumlarımızla, ittifakla birlikte gayretle şehri geliştirmek için her alanda çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdürmektedirler. Konyamızda belediyelerimiz milli eğitimin, kültürün, sporun ortağı. Hangi alan olursa olsun Konya her zaman devletiyle, milletiyle bütünleşmiş ve ülkenin geleceği adına alacağı bütün insiyatifleri alıyor. Bu anlamda da eğer yerel yönetimlerle diğer kamu kurumlarının birlikte çalışmasına örnek bir şehir gösterilmek istenirse, bu en önemli örneklerden birisini Konya'mız oluşturur. Bir toplumun eğer geleceğe dair en kıymetli şeyi ne dersek iyi yetişmiş, karakterli, düzgün, çalışkan insanıdır. Bunun için de elbette ki bilgiye ihtiyaç var. Aynı zamanda bilginin bir başarı öyküsüne dönüşebilmesi için de bu tür kurumsal yapılara ihtiyaç var ki birer birer bir şeye erişme yerine hep birlikte gayretli bir çalışmayı ortaya koyalım. Aynı anda 600 öğrencimizin faydalanacağı bir tesis gibi ve burada açılışını gerçekleştireceğiz. Buna benzer çalışmalarla bilgiyi üreten insanların buralardan paylaşılması sağlanacak. Kendisi üretecek ve aynı zamanda üretmiş olduğu bilgi, insanımıza, insanlığa ve kendisine de fayda sağlayacak. Ülkemiz adeta bir gençlik ve bir kültür ülkesi. Üniversitemizin yanında, üniversitemizin kuruluşuyla birlikte gelişmeye çalışan ve belediyelerimizin sağlamış olduğu imkanlarla hem yerleşimin oluşması hem de kültürün paylaşılması için zenginleştiren bir alan olarak gelişti. İnşallah biz bu ve benzeri çalışmalarla, tesislerle gençlerimize sahip çıkarak gençlerimizin kendisinin öz güveniyle başarılı çalışmalara imza atmasını temin ederek hem şehrimizin hem ülkemizin hem de biraz önce belirttiğim gibi insanlık için önemli çalışmalara kaynaklık etmiş olacak. Ben emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.





Konya Valisi Vahdettin Özkan: Belediyelerimiz nitelikli iş üretiyorlar





Bilgi toplumunun temelini kitapların oluşturduğunu ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan; “Bilgi toplumunun gerekleri insanın kendisini ve çevresini bilmesi, okuması, işin özünü ve özetini oluşturuyor. Bunun da temelini kitap oluşturuyor. Kitabın merkezini de bir kütüphane oluşturuyor. Bu yönüyle Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu perspektif dahilinde belediyelerimizin de bu noktada görev alması nitelikli katma değer üreten eğitime, marifete ilişkin hizmetlerin ortaya konulması, bunu gençlerle buluşturmasının çok kıymetli olduğunu bende ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle sayın büyükşehir belediye başkanımız başta olmak üzere merkez ilçe belediyeleriyle beraber eğitimle, sağlıkla ve diğer kamu hizmetleriyle ilgili merkezi idareyle işbirliği halinde ortaya koymuş olduğu iyi bir iletişimle nitelikli bir iş üretiyorlar. Bu iletişim ve dayanışmadan bereketini şehir olarak hep beraber istifade ediyoruz. Gerçekten eğitim denince hayat boyu insanın her tarafında bütün çevredeki her unsurun insanı eğitmesi önemli veya insanın duygularının eğitimini öğrenmeye yönelik kanalların bu noktaya kanalize edilmesi önemli. Bunun da hayat boyu eğitimle sadece okul değil, okulun dışındaki alanlarda da bütün kamu kurumlarının kuruluşlarının, ebeveynlerin bu işin içine girmesi önemli. Hem sportif faaliyetleriyle eğitim muhalefet faaliyetlerinin koordinasyonu önemli. Gençliğimizi tehdit eden risk skoru en yüksek olan zararlı maddelerle mücadele çerçevesinde de bu faaliyetlerin çok önemli olduğunu, mukavemeti geliştirdiğini ifade etmek istiyorum. Hem bireysel direncimizi hem toplumsal direncimizi, gelişmemizi sağlayan bir husus. Kitapla buluşmalar, ariflerle, alimlerle buluşmak bu kötü şeylere karşı aynı zamanda direnci de sağlar. İnşallah belediyelerimizin bu hizmetleri kütüphane de gençlerimizin ilimle irfan ile buluşmasına, eğitimin, çocuklarımızın sporla marifetle buluşmasına vesile olur diyorum.” Dedi.





Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Selçuklu Belediyesi ilçeyi bilgi toplumuna dönüştürmüş





Sözlerine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı tebrik ederek başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak,“ İfade ettiği gibi ilçesinde 100’ün üzerinde kütüphanesiyle bilgi toplumuna, gençlerin bilgi toplumunda yer almasına hizmet ediyor. Tabi Konya kendi başına geçmiş döneminden itibaren bir gelişimin, dönüşümün, kültürün şehri ve Selçuklu burayı bir dönüşüm şeklinde bir bilgi toplumu şeklinde tasarlamış ve şimdi de bunun devamı bu ilçemizde gerçekleşiyor. Konya'da güzel bir akşam geçirdik. Dün akşam buradaydık. A Milli Futbol Takımımızda gurur duyduk. Onların Letonya’yı 4-0 yenmesiyle beraber A Milli Futbol Takımımız Almanya'da düzenlenecek olacak olan 2024 Avrupalı Futbol Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Onları tebrik ediyorum. Konya seyircisini tebrik ediyoruz. Verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz. Türk sporunun gelişmesini gözlemliyoruz. Ortaya çıkan sonuçlar modern stadyumlara yapılan tesislerle ortaya sergilenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi hem sporda yapılan yatırımlarda gençlik tesislerinde öncülük ediyor, bizlere yol veriyor, bizlere destek oluyor ama bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle kütüphane konusunda da bir hassasiyeti var. Malumunuz hem Külliyede, Ankara'da büyük bir kütüphanemiz var. Milyonlarca kitap var. Ardından İstanbul'da Rami Kışlasını büyük kütüphaneye çevirdi ve bunun çerçevesinde bakıyoruz belediyelerimiz kütüphaneler yapıyorlar. Ben geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanımız ile birlikte Erzurum'dayım ve yine bir kütüphane açtık. Bilgi toplumunun gelişmesi gerekiyor. Gençlerimizin bilgiye ulaşması gerekiyor.

İstanbul'da görüyoruz belediyelerimiz kütüphaneler yapıyor. Büyükşehirlerimizde Konya'mızda yapıyorlar ve böylesi güzel bir eser, yeni nesil. İçerisinde hem sosyal faaliyetler var, hem spor yapabiliyor, masa tenisinden tutun vakit geçirebiliyor, konferans salonu var, cep sineması var. Bakıyorsun teknoloji atölyeleri var. Pek çok tesis bir arada. Gençlerimiz bu arada hem ders çalışıyorlar, etüt alanları var, kitaplarla karşı karşıya. Burada güzel bir ortam oluşturulmuş. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben gençlik konseyindeki gençlerimizi de tebrik ediyorum. Biraz evvel onlarla tanıştık. Onlar da bu ilçenin gençleri olarak bu ilçenin daha iyi olması için çeşitli komisyonlarda bilgi üretiyorlar, süreç üretiyorlar, fikirlerini belediyeyle paylaşıyorlar” dedi.





“Konya’yı seviyoruz, Konya bize uğurlu geldi”





Bakan Bak konuşmasını şu şekilde tamamladı;“ Bizde gençlik merkezlerimize özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 467 tane gençlik merkezimizde gençlerimize bir aradayız. Orada kitaplarımız, kütüphanelerimiz de var. Sosyal faaliyetlerimiz var ve ayrıca üniversitelerde genç ofislerimiz var. Genç ofislerimizde de biz yine gençlerle beraber faaliyetler yürütüyoruz. Gençlerin bu bu ülkenin gelişmesi için katkılarını bekliyoruz. Tabii çağımız bilgi, topluluk, bilgi çağı, bilgiyi en iyi yönetmek, bilgiyi en iyi paylaşmak, bilgiyi en iyi yönlendirmek çokça önemli. Bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Biz bunu böyle görüyoruz. Vatanını seven vatan için kafa yoran araştıran gençler var ve bunların sonucunda özellikleri Teknofest'i takip ediyorsunuz. 6 yıldır inanılmaz bir dip dalga var. Peşinden bu kütüphanelerle ben inanıyorum ki hep sosyal alanda hem sanattan pek çok alanda yine kültürel doluluğu olan, derinliği olan gençlerimizle beraber olacağız.. Biz bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için de bilgiye sahip olmalıyız. Bu bilgiyi paylaşmalıyız, üretmeliyiz, üretmeliyiz ve bu ülkeyi daha iyi noktalara getirmemiz lazım. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor, gençlerimize üretmeliyiz, araştırmalıyız, okumalıyız, bu ülke için hizmet etmeliyiz. Ben Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Selçuklu Belediye Başkanımıza kütüphaneler için teşekkür ediyorum. Konya aynı zamanda spor şehri. Uluslararası organizasyonları başarıyla yapıyor. Geçen yıl İslami Dayanışma Oyunlarını başarıyla gerçekleştirdi. Bizim burada gençlik merkezlerimiz, sporcu merkezlerimiz var, sporcu fabrikalarımız var. Konya gençleri ile beraber hem spora da hizmet ediyor. Yeni açılan ve veledromuyla yapılan organizasyonlarında yüzme havuzlarla beraber pek çok başarıyı elde ediyor. Bugün Konya'dayız. Çeşitli tesislerin açılışını yapacağız. Temel atma töreni yapacağız. Gençlerle bir arada olduk, Konya'yı seviyoruz. Konya uğurlu geldi. Milli Futbol Takımımızda da başarılar diliyoruz. Aynı zamanda ülkemizin sporda yaptığı yatırımların bir meyvesinde yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya'yla beraber Türkiye organize edecek. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye var diyoruz. Bu eserler için teşekkür ediyoruz. Başkanım emeklerinize sağlık, burası üniversite ilçesi, etrafta okullar var, gençlerimiz var. Herkesi bu güzel kütüphaneye bekliyoruz. Kütüphanelerimize bekliyoruz. Bilgi için, çalışmak için bu ülke için ter dökmeye bekliyoruz. Bu ülkeyi seviyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, saygılarımı sunuyorum.” Şeklinde konuştu.





Düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Asım Ceyhan, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, diğer protokol üyeleri, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.



