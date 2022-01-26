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KONYA

Konya'da 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Konya Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamalarda, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlara "zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları" uyarısı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Konyada zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı
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Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Konya Valisi Vahdettin Özkan, şunları kaydetti:

  • "İlimizin her noktasında karla mücadelemiz sürüyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş bulunuyoruz. Olumsuz hava koşullarına karşı mücadele eden ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için fedakarca 7/24 görevini ifa eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Yoğun kar yağışının devam ettiği ilimizde vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."

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Konya AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada da kendilerine ulaşan 522 çağrıdan 512'sinin AFAD ekipleri ve TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) ana ve destek çözüm ortak çalışma grupları tarafından başarıyla sonuçlandırıldığı bildirildi.

10 vaka ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizden koordine edilen TAMP ana ve destek çözüm ortağı olan grup çalışma ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına; ulaşım-altyapı, arama-kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, enerji, nakliye, haberleşme, barınma, teknik donanım ve ikmal, gıda, tarım ve hayvancılık gruplarında 12 çalışma grubu, 3 bin 473 personel ve 1028 araç ile devam etmektedir. Vatandaşlarımızın yapılan resmi uyarıları takip etmeleri ve zorunda olmadıkça dışarıya çıkmamaları, araç kullanmaları önemle rica olunur."

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