Gündem Konyadaki arazi anlaşmazlığı 2 ölü
KONYA

Konya’daki arazi anlaşmazlığı: 2 ölü

Konya’nın Akşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda ölü sayısı 2’ye yükseldi. Dün meydana gelen olayda İbrahim Çık hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Emrah Coşkun da kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Konya’daki arazi anlaşmazlığı: 2 ölü
Konya'da arazi kavgası

Konya’nın Akşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda ölü sayısı 2’ye yükseldi. Dün meydana gelen olayda İbrahim Çık hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Emrah Coşkun da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Pazar günü Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali K., aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Akşehir Adliyesi’nde mübaşir olan İbrahim Çık’ın bahçesine giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Çık ağır yaralandı. Bu sırada zanlıya engel olmaya çalışan Ayşe G. ile Emrah Çoşkun da isabet eden saçmalarla yaralandı. Zanlı Ali K. daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Çık yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı ise özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Ayşe G. ile Emrah Çoşkun ve zanlı Ali K. Konya merkezdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olan Akşehir Karahüyük Mahallesi Muhtarı Mevlüt Çoşkun’un oğlu olan Emrah Çoşkun da dün gece hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti
GÜNDEM
Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti

Konya'da silahlı kavga: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜNDEM
Konya'da silahlı kavga: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

Her gören satın almak istiyor.
Tehlike büyüyor

Tehlike büyüyor

​Otomobil alacaklara büyük tuzak...
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

​Almanya'da skandal karar: Türk aile hukuk mücadelesi veriyor.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Kara kışa hazırlanıyorlar: Günde 700 adet gidiyor.

​Ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeyin

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.