Gündem Konyadaki barınakta köpeği eziyet ederek öldüren iki kişiye 6şar yıl hapis
KONYA

Konya'daki barınakta köpeği eziyet ederek öldüren iki kişiye 6'şar yıl hapis

Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldüren Murat Bacak (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak (28) hakkında, 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Haber Merkezi AA
Konyadaki barınakta köpeği eziyet ederek öldüren iki kişiye 6şar yıl hapis
İddianame kabul edildi.

"Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince hayvanlara bakmak ve onları korumakla görevlendirilen Murat B. ve Sefa Ç'nin suçlu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri kanaatine varıldığı belirtilen iddianame 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Her iki kişinin de "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

NE OLMUŞTU?

Konya'daki barınakta sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

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