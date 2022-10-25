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KONYA

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin tanıklar dinleniyor

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaya tanık anlatımlarıyla devam edildi.

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Haber Merkezi AA
Konyadaki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin tanıklar dinleniyor
Büyükşen çifti

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ertuğrul Ç, Abdullah B. ve Esra T. ile tutuksuz yargılanan Zekeriya O, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen ile duruşmayı takip etmek isteyen avukatlar ve basın mensupları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer D, Esra T’nin çalıştığı kafenin sahibi olduğunu, sanık Abdullah B. ile de önce kafeye gelip gitmesi sonra da ortak olması nedeniyle görüştüğünü söyledi.

Ömer D, olay tarihinde Abdullah B. ile Esra T’nin henüz tam olarak sevgili olmadığını iddia ederek, "Daha yeni tanışıyorlardı. Abdullah, Esra ile arkadaş olmak istediğini bana söyledi. Ben de Esra’ya söyledim." ifadelerini kullandı.

"Çalışanıma para teklif etti"

Büyükşen ailesinin avukatlarından Kazım Turan’ın "Abdullah B. sizin bir çalışanınıza para teklif edip, birilerini dövdürttü mü?” sorusu üzerine tanık, "Evet, para teklif etti. Ben çalışanımın bu teklifi kabul etmesine izin vermedim." dedi.

Duruşmada Abdullah B’nin ağabeyi ve erkek kardeşi de tanık olarak dinlendi. Abdullah B'nin kardeşleri, piknikte yanlarında bulunan, ifadesinde Abdullah B’nin Esra T’ye "Onları ben öldürttüm." dediğini iddia eden tanık Hatice B'nin alkollü olduğunu öne sürdü.

Olay tarihinde Abdullah B. ve diğer sanıklarla Apa Barajı’nda pikniğe gittiğini anlatan ağabey Selami B, "Jandarmada verdiğim ifademi kabul etmiyorum. O ifadeyi baskı altında verdim. İlk ifademde bekçi Ertuğrul Ç’nin biz baraja gittiğimizde orada olduğunu söylemişim ama tarihleri karıştırdım. O gün biz oraya 19.00-19.30 gibi gittik, Ertuğrul Ç. oraya sonradan geldi." diye konuştu.

Selami B. olay günü 21.00-21.30 gibi yanlarına gelen Ertuğrul Ç’nin yanlarından hiç ayrılmadığını öne sürdü.

Bunun üzerine avukat Kazım Turan, "Ertuğrul Ç’nin yanınızdan hiç ayrılmadığınızı söylüyorsunuz ama baz istasyonu kayıtlarına göre 21.45’te ve daha önce Ertuğrul Ç’yi telefonla aradığınızda konumlarınız arasında 13-14 kilometrenin olduğu görülüyor." dedi.

Tanık Selami B, "Ertuğrul Ç’yi baraja gittiğimizde bizi içeri aldırması için aramıştım." dedi.

Tanık olarak dinlenen Abdullah B’nin kardeşi Süleyman B. de daha önce verdiği ifadesini reddetti.

Önceki ifadesinde, piknik alanına gittiğinde Ertuğrul Ç’nin de orada olduğunu söyleyen Süleyman B, "Ben 20.00-20.30 gibi gittim. 21.00-21.30 gibi Ertuğrul ağabey geldi. 12’ye kadar yanımızdan hiç ayrılmadı. Sadece ara sıra kulübesine gidip çatal kaşık gibi malzemeler getirdi." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı yarına erteledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa Okşen, Ertuğrul Ç, Zekeriya O, Afgan uyruklu A.U. tutuklanmıştı. Bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ertuğrul Ç. Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddia makamı evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O. hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 20 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Gözaltına alındılar
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Olay 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, memur emeklisi Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.
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Evdeki çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.
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Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atladığında ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. O dönem güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, cinayet şüphelilerine ulaşılamadı.
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25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
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Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafedeki komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
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ADRESLERİ KARIŞTIRMIŞLAR

Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü.
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Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp, Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi.
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Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından tutuklandı.
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ÇOBAN TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i de gözaltına aldı. Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Uzbek, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna \"Yanlış ağabey, Allah korusun\" diyerek cevap verdi. Uzbek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
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Tutuklulardan Mustafa Okşen de 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen de tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4 Şubat'ta tahliye edildi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.
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GEÇEN AY 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, 22 Mart'ta 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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Son olarak Abdullah Başdemir'in yaşadığı Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.
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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Gözaltına alındılar
Türkiye'nin konuştuğu Metin Büyükşen Necla Büyükşen cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Son olarak yapılan araştırmaların ardından Konya'nın Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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