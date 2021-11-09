Gündem Konyadaki depremde 66 binanın hasar gördüğü belirlendi
KONYA

Konya'daki depremde 66 binanın hasar gördüğü belirlendi

Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, dün gece kentte yaşanan deprem sonrası 66 binanın hasar gördüğünü duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Konyadaki depremde 66 binanın hasar gördüğü belirlendi! Konya haberleri
Konya'daki depremin merkez üssü Kızılören'de alan taraması yapılıyor.

Merkez üssü Konya Meram Kızılören Mahallesi olan, dün gece saat 20.43'te 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Konya Afet Müdahale Planı'nın depremin ilk dakikasında çalışmalarına başladığı ifade edilerek, toplam 248 araç, 249 ekip ve 679 kişinin sahada çalıştığı, doğalgaz ve enerji hatlarında herhangi bir sıkıntıya rastlanmazken, Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine, Akpınar mahallelerinde eğitime 2 gün süre ile ara verildiği aktarıldı.

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Açıklamada, "Saat 20:43'de Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde ve yerin 6.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası, sabah 07:58'e kadar 40 artçı deprem yaşanmıştır. Gece 02:38'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşmiştir. Gece boyu gelen ihbarlar sonucu Erenkaya, Küçükmuhsine, Tepekent, Sefaköy, Sağlık, Kızılören ve Akpınar Mahallesi'nde, toplamda 76 araç 272 personelden oluşan ekipler, tedbir amaçlı arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Akpınar Mahalle muhtarının talebi üzerine 6 AFAD barınma çadırı kurulmuş, 24 vatandaşımızın barınması için battaniye, yastık, ısıtıcı malzemeleri verilmiştir. İlimizde sabaha kadar ekiplerimiz teyakkuz halinde hazır bulunmuştur. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) yerel düzey planı kapsamında, ana ve destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlardan saha da toplam 248 araç 686 personel görev yapmıştır" denildi.


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