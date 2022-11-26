Konya'daki tepki çeken görüntülere ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama: Üzülerek izledik konunun yakın takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki toplu açılış töreninde hayvan barınağında ortayan çıkan ve vicdanları sızlatan görüntülere ilişkin de konuştu.

ÜZÜLEREK İZLEDİK KONUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

''Hayvan barınağında oradaki iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri biz de üzüntü ile izledik'' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''

Haklarında adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Bir gün açık ve net, ilk köpek cesedi peygamberimiz yanında sahabeyle yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber Efendimizin ifadeleri bize ibreti alemdir; Ahh dişleri ne kadar güzel. Nereden nereye. İşte biz hayvana bu şekilde yaklaşan bakan bir dinin inancın, bir peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş olan yönetim olarak aksi davranışlara rıza gösteremeyiz. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin.'' dedi.

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