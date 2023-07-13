Konyalı çocuklara bilimle iç içe yaz tatili

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi’nde başlayan “Yaz Bilim Etkinlikleri” bilim meraklısı çocukları ve gençleri misafir ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı çocukların yaz tatilini bilim ve teknolojiyle iç içe geçirmesi amacıyla bu yaz döneminde de birbirinden faydalı ve eğlenceli bilimsel etkinlikler hazırladıklarını söyledi.

GENÇLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRECEKLER

Konya’ya kazandırdıkları Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin kurulduğu günden itibaren ziyaretçi akınına uğradığını belirten Başkan Altay, “Yarınlarımızın umudu çocuklarımız ve gençlerimizin kendilerini bilimden sanata, spordan teorik eğitimlere kadar her alanda geliştirebilmesini çok önemsiyoruz. ‘Yaz Bilim Etkinlikleri’ de bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarımızdan. Etkinliklerimize katılan öğrencilerimiz düzenlenen atölyelerimizde eğlenirken yeni bilgiler de edinme imkanı buluyor. Bilime meraklı tüm öğrencilerimizi ve ailelerini yaz tatili boyunca her gün gerçekleşen atölye ve etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ ATÖLYELER

Konya Bilim Merkezi’nde birçok atölye ve bilimsel etkinlik yaz tatili boyunca ücretsiz olarak bilime meraklı çocuklarla buluşuyor. Her hafta farklı bilimsel temalarla atölye ve laboratuvar çalışmalarının yapıldığı bilim merkezinde Çocuk Kütüphanesi alanında seanslı drama atölyeleri, DREAMLAB alanında seanslı LEGO atölyeleri ve Evrenimiz Sergi Galerisi içindeki simülasyon alanı da ziyaretçilerin kullanımına açık.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİYOR

Tematik sergi galerileri ve planetaryum alanlarının ziyaretçilerle buluştuğu bilim merkezinde yaz tatili kapsamında planetaryum seansları da artırıldı. Planetaryum, hafta içi 4, hafta sonu ise 5 film seansı olarak hizmet veriyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklerde her yaş grubuna hitap eden atölye ve etkinlikler de bilim meraklılarıyla buluşuyor.

GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİKLERİ

11-16 Temmuz tarihleri arasında ‘Yapı ve Tasarım Haftası’, 18-23 Temmuz arasında ise ‘Astronomi Haftası’ atölyelerinin yapılacağı Konya Bilim Merkezi’nde ayrıca astronomi severler için hava şartlarının uygun olacağı zamanlarda halka açık gökyüzü gözlem etkinliklerinin de yapılması planlanıyor. Pazartesi hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Konya Bilim Merkezi’nin etkinliklerinden haberdar olmak isteyen bilimseverler, konyabilimmerkezi.com web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip ederek programlar hakkında bilgi edinebiliyor.







