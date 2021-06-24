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POLİTİKA

Konyalı esnaftan CHP'li Öztrak'ı terleten sorular: HDP ile nerede ittifak yapmışız? Bu partinin hiçbir terörle teröristle ilişkisi olamaz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Konya'da esnaf ile bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, HDP ile yaptıkları ittifaka gelen eleştiriler için, "Nerede yapmışız? Bizim kiminle ittifak yaptığımız çok açık. Hepsini anlatacağız." ifadelerini kullandı. CHP'nin terörle ve teröristlerle ilişkisi olmadığını belirten Öztrak, "Burası Atatürk'ün partisi. Milli birliğin, beraberliğin partisi. Biz bu memlekette savaş meydanlarında bayrak, ezan demişiz, bu cumhuriyeti kurmuşuz." dedi.

Haber Merkezi AA
Konyalı esnaftan CHPli Faik Öztrakı terleten sorular: HDP ile nerede ittifak yapmışız? Bu partinin hiçbir terörle teröristle ilişkisi olamaz
CHP Sözcüsü Öztrak Konya'da esnaf ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin düzenlediği Ekonomi Masası Toplantısı kapsamında geldiği Konya'da, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Zafer Meydanı'ndaki esnafın sorunlarını dinleyen Öztrak, taksicilerle sohbet etti.

"HDP ile ittifakı bırakın"

CHP'ye oy verdiğini söyleyen bir taksicinin, "Çok çalışmalısınız. Yıllardır CHP'ye oy veriyorum ama boşa gidiyormuş gibi geliyor. Şu ittifak olaylarını bir bıraksanız. İnşallah bu seçimde göreceğiz, tek başına mı çıkacaklar, başkalarıyla mı göreceğiz." diyerek tepki gösterdi.

CHP'li seçmenden Öztrak'a tepki: Bu ittifak olaylarını bırakın
OYNAT 00:27
CHP'li seçmenden Öztrak'a tepki: Bu ittifak olaylarını bırakın
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin düzenlediği Ekonomi Masası Toplantısı kapsamında geldiği Konya'da, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. CHP'ye oy verdiğini söyleyen bir taksicinin, 'Çok çalışmalısınız. Yıllardır CHP'ye oy veriyorum ama boşa gidiyormuş gibi geliyor. Şu ittifak olaylarını bir bıraksanız. İnşallah bu seçimde göreceğiz, tek başına mı çıkacaklar, başkalarıyla mı göreceğiz.' sözleri üzerine Öztrak, 'Bizim kiminle koalisyon yaptığımız belli.' ifadelerini kullandı.

"CHP'nin terörle ilişkisi olamaz"

Öztrak, söz konusu tepkiye, "Başkasına da anlatın; bu partinin hiçbir terörle teröristle ilişkisi olamaz. Burası Atatürk'ün partisi. Milli birliğin, beraberliğin partisi. Biz bu memlekette savaş meydanlarında bayrak, ezan demişiz, bu cumhuriyeti kurmuşuz." diyerek yanıt verdi.

"Bizim kiminle koalisyon yaptığımız belli"

Başka bir taksicinin ise "Bunu arkadaşlara söylüyorum da 'niye HDP ile koalisyon yapıyorsunuz' diyorlar." sözleri üzerine Öztrak, "Nerede yapmışız? Hep beraber anlatacağız. Bizim kiminle koalisyon yaptığımız belli." ifadelerini kullandı.

"İttifakımız çok açık"

Bir gazetecinin, bazı vatandaşların CHP'nin HDP ile ittifak yaptığı yönündeki iddialarını hatırlatarak, görüşlerini sorması üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"Bizim kiminle ittifak yaptığımız belli. Kimseden gizli saklı bir şeyimiz yok. İttifakımız çok açık, İYİ Parti ile. Genel Başkanımız da bunu söylüyor. Seçimde kiminle ittifak yaptığımız belli. Onun dışında tabii ki sandıkta AK Partili, MHP'li, HDP'li seçmenle de ülkede başka partilere oy vermiş kim varsa hepsinin oylarına talibiz. Orada ittifak yapmak isteriz. Seçmenimize saygımız büyüktür, hepsinin oyuna talibiz."

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