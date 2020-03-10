Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Fırtına nedeniyle iki ilçede okullar bugün tatil edilerek eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Fırtına nedeniyle iki ilçede okullar bugün tatil edilerek eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.