​Konya’nın mahalle yollarına​ 128 milyon

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Konya genelindeki sorumluluk alanlarında 392 kilometre mahalle yolu çalışması gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya il sınırları içindeki bütün mahallelerde yatırım seferberliğini sürdüğünü ifade ederek, mahalle yollarının tamamında vatandaşların daha konforlu seyahat edebilmeleri için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.
- Konya’nın ilçeleriyle birlikte topyekün kalkınmış bir şehir olması için ilçe belediyeleriyle el ele vererek koordinasyon ve uyum içerisinde çalıştıklarını kaydeden Altay, “İlçelerimize prestij caddeler kazandırdıktan sonra mahalle yollarında da kaliteyi yükseltmeye ve ihtiyaç olan mahallelere yeni yollar yapmaya devam ediyoruz. Buna göre 2021 yılı yatırım programımız kapsamında 29 ilçemizde 392 kilometre mahalle yolu yatırımına başladık” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilçelerde gerçekleştireceği sathi kaplama mahalle yolu çalışmalarının maliyeti 128 milyon lira tutuyor.