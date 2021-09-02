​Konya’nın turizm zenginliğine güç katacak

Çatalhöyük kazı alanı bölgesinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın, tüm dünyada bu bakımdan ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin temeli atıldı. Çatalhöyük kazı alanı bölgesinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, binlerce yıllık tarihi ile kadim ve görkemli bir geçmişe sahip olan Konya’nın, tüm dünyada bu bakımdan ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy

ÇATALHÖYÜK ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Başkan Altay, “Biz Konya’mızı tarım ve sanayi şehri vasfının yanında turizm şehri yapmak için de büyük çaba sarf ediyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalara ve Konya’nın kültürüne, turizmine verdiği özel desteklerden dolayı Sayın Bakan’ımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dünyanın en önemli değerlerinden biri olan Çatalhöyük’ün milattan önce 9.000’lere dayanan geçmişi ile hem dünyanın en önemli arkeolojik SİT alanlarından biri hem de insanlık tarihinin en eski yaşam alanı olarak öne çıktığını vurgulayan Başkan Altay, “Tanıtım ve Karşılama Merkezi’mizin uygulanacağı alan için 26 bin 439 metrekare belediyemiz tarafından kamulaştırıldı. Proje tamamlandığında hem Çatalhöyük’ün tanıtımına hem de bölgemizde turizmin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Amacımız; Çatalhöyük’ü her anlamda dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri haline getirmek” dedi.

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‘ÇATALHÖYÜK BİR ÇIĞIR AÇMIŞTIR’

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin Konya’nın turizm zenginliğine yeni bir değer ve güç katacağını belirtti. Bakan Ersoy, “Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde hak ettiği yeri almış olan ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerden biridir. Çatalhöyük keşfedildiğinde bir çığır açmıştır. Efes, Hattuşa, Zeugma, Truva, Aslantepe ve daha niceleri paha biçilmez birer ziynet misali, Türkiye’nin dört bir yanına serpilmiş gibidir. İşte Göbeklitepe insanlık tarihinin sıfır noktası olarak medeniyetimize dair bilgi ve anlayışımızda yeni bir dönem başlatmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, 2023 yılı itibarıyla Konya’nın sadece sanayisiyle ve tarımıyla değil, turizmiyle de çok ciddi şekilde anlatılacağını, dünyada ses getirecek bir şehir olacağını söyledi.