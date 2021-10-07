Gündem Kooperatifler Kanununda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMMye sunuldu
ANKARA

Kooperatifler Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'ye sunuldu

AK Parti milletvekilleri, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

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Haber Merkezi AA
Kooperatifler Kanununda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMMye sunuldu
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'ye sunulan Kooperatif Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma ile teklifi hazırladı. Kooperatiflerin denetim ve şeffaflığını artıran 30 maddelik kanun teklifimizi bu akşam geç saatlerde Meclis Başkanlığımıza vermeyi ve takvime göre de gelecek haftalarda görüşmeyi planlıyoruz. Kooperatifçilik bizim kültürümüzde önemli bir yere sahip. Bu teklifin yeni dönemde özellikle daha şeffaf, daha denetlenebilir bir yönetim oluşmasında büyük bir faydası olacağı kanaatindeyim. Teklifimize göre yönetim kurulunun üyelikle ilgili başvurulara gerekçesiz cevap vermemesinin önüne geçilmiş olacak. Şimdiki uygulamalarda özellikle kamu kaynaklarını kullanan kooperatiflerin rakip olacakları zannıyla, bazı üyelerin haklı üyelik taleplerini 'cevaplandırılmadı', 'karara bağlanmadı' şikayetleri çok yoğun geliyordu. Şimdiki döneme göre yönetim kurulu 1 ay içeresinde üyelik başvurularını olumlu veya olumsuz karara bağlama zorunluluğu getiriyor" diye konuştu.

'KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR'

Bülent Turan, yeni verilecek teklifin diğer ayrıntıları hakkında da bilgi vererek, "Bütün gelir gider raporları, bilançoları ortakların inceleme imkanı getiriliyor. Tüm yönetim kurulu üyeleri, denetçiler hepsi üniversitelerle ortak bir çalışma neticesinde eğitim programını tamamlama zorunluluğuna tabi tutuluyor. Yine çok uzun yıllar yönetici olmanın risklerini azaltmak için, üst üste yönetici ve yönetim kurulu üyesi olmanın önüne geçiliyor. Yani bir kişi en fazla iki dönem yönetici olabilir ya da yönetim kuruluna girebilir. Yine kooperatiflerin dış denetime açılmasının önü açılıyor. Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde ‘kooperatif bilgi sistemi’ kurulması öngörülüyor. Bütün üyeler açık ve şeffaf bir şekilde bütün faaliyetleri bu sistem içeresinde görecekler. Çok kıymetli bir yaklaşım. Aynı şekilde ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kadın kooperatifçilik teşvik ediliyor bu teklifle. Kadınlardan başvuru harcı alınmayacak" dedi.

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