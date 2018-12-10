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KAHRAMANMARAŞ

Kopan parmaklarının hastanede kaybolduğunu iddia etti

Kahramanmaraş'ta, 5 çocuk annesi Tülay Bülbül, kıyma çektiği sırada sağ elini elektrikli kıyma makinesine kaptırması sonucunda iki parmağı koptu. Bülbül, kopan parmaklarının makineden çıkarılarak hastaneye götürülmesine rağmen burada kaybolduğunu ve yerine dikilmediğini iddia ederek ameliyatı yapan doktor F.V. ve diğer sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA
Elini kıyma makinesine kaptırması sonucunda iki parmağını kaybeden 39 yaşındaki Tülay Bülbül
Elini kıyma makinesine kaptırması sonucunda iki parmağını kaybeden 39 yaşındaki Tülay Bülbül

Ev kadını Tülay Bülbül, geçen 6 Kasım'da elektrikli kıyma makinesinde kıyma çekerken sağ elini makineye kaptırdı. Hemen makineyi kapatan Bülbül'ün orta iki parmağının ön kısımları koptu. Tülay Bülbül, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve ameliyat edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Bülbül'e geçmiş olsun ziyaretine gelen komşusu, kopan parmaklarının sağlık ekipleri tarafından makineden çıkarılarak aynı ambulansla hastaneye götürüldüğünü söyledi. Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ve hastaneye giden Tülay Bülbül, parmaklarının getirilmediği yanıtını alınca, ameliyatı yapan Dr. F.V. ile diğer sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Komşum parmaklarımın sağlam olduğunu görmüş"

Olayı anlatan Bülbül, komşusunun makineden çıkarılan parmakların sağlam olduğunu söylediğini buna rağmen yerine dikilmediğini iddia ederek şöyle konuştu:

  • Sağlık ekipleri beni ambulansa aldıktan sonra diğer bir sağlık ekibi yukarı çıkıp makineden parmaklarımı çıkarmış komşum yardımıyla. Ben hemen makineyi kapattığım için parmaklarımı çiğnememiş, sadece koparıp boşluğuna atmış. Sağlık ekibi makineyi açtığında komşum ona yardımcı olmuş makineyi açabilmesi için, ardından da görevli temiz jelatin, buz gibi şeyler istemiş, ona da yardımcı olmuş. Komşum parmaklarımın sağlam olduğunu görmüş. Tabii o an için bu durumdan bizim haberimiz yok. Sağlık ekipleri benimle birlikte muhafaza edilmiş bir şekilde Tıp Fakültesine götürüyorlar. Orada acil serviste 1 saat kadar kanamalı bir şekilde doktor bekledikten sonra beni ameliyata alıyorlar. Ameliyatla parmaklarım kapatılıp bir ağrı kesici ve antibiyotik ile hemen taburcu edip eve gönderiyorlar. Ben, evime geldikten 2 gün sonra sağlık ekiplerine ziyarete gelen komşum beni ziyarete geliyor. O da ameliyat olduğumu duyunca parmaklarımın dikildiğini zannediyor. Ziyarete geldiğinde bana sorunca ben de 'Parmaklarım yok ki dikilsin, sadece parmaklarımı kapattılar' deyince komşum bana 'Nasıl yoktu Tülay Hanım, parmakların makineden sapasağlam çıktı. Burada ben yardım ettim, buza koyup götürdüler' dediğinde ben hayatımın şokunu yaşadım. Bu, benim için parmaklarımı kaybetmekten daha büyük bir üzüntü oldu.

"Hastane kaydım trafik kazası olarak yapılmış"

Komşusunun anlattıklarının ardından hemen hastaneye giderek ameliyatı gerçekleştiren Dr. F.V.'ye parmaklarının hastaneye sağlıklı bir şekilde getirildiğini ancak 'Benim parmaklar hakkında hiçbir bilgim yok' diye cevap aldığını ifade eden Tülay Bülbül, doktorun yanından ayrıldıktan sonra hasta hakları birimine, acil servis ile patoloji bölümüne gittiğini fakat olumsuz yanıt aldığını söyledi. Hastaneye kaydının da 'Trafik kazası' olarak yapıldığını öne süren Bülbül, ameliyatı yapan Dr. F.V. ile diğer sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

"Parmaklarım hastanenin acil servisinde kaybedildi"

  • Bülbül, "Ambulansa konuluyor parmaklar. Ondan sonrası hakkında hiç kimsenin bir bilgisi yok. Parmaklarım hastanenin acil servisinde kaybedildi. Parmaklarım sağlıklıydı, dikilebilirdi, kurtulabilirdi. Parmaksız kaldım. Elimin kullanımı yüzde 50 azaldı. Çok üzgünüm ve şu an mağdur durumdayım. Bunda hastanenin çok büyük ihmali olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Parmaklarımı kurtarmak için ben her şeyi yapardım. O an bizim hiçbir bilgimiz yoktu çünkü biz parmaklarımı makinede kıyma oldu zannediyorduk, çıkartıldığı hakkında hiçbir bilgimiz yoktu, bunu sonradan öğrendik. Elim benin en çok ihtiyacım olan bir noktamdı, şimdi iki parmağım yok. Ben ve çocuklarım psikolojik olarak çok etkilendik. Çocuklarım gördüklerinde rahatsız oluyorlar, 'Anne kapat' diyorlar. Küçük oğlum elimle verdiğim yemeği yemek istemiyor, 'Anne o elinle yemek verme bana' diyor. Bu da bir anne olarak beni çok büyük psikolojik etkiler altında bırakıyor" dedi.

Gün boyu siyah eldiven takarak gezdiğini belirten Tülay Bülbül, maddi ve manevi tazminat davası da açacağını söyledi. Eşinden ayrıldığını ve çocuklarıyla birlikte devletin yardımıyla geçinmeye çalıştığını belirten Bülbül, kopan parmaklarının yerine protez yapılması için hayırseverlerden de yardım beklediğini söyledi.

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Hastaneden ilk açıklama: Kopan uzuvlar hastanemize getirilmedi

  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetimi ise iddialarla ilgili, "Hastanın iddia ettiği gibi kopan uzuvları, yani parmakları hastanemize getirilmemiş olup, o an yapılması gereken tıbbi müdahale doktor ve sağlık personelimizce yapılmış, tedavisinin ardından da hastamız taburcu edilmiştir. Tüm bu bilgiler hastamızın geldiği anda adına açılan dosyasında mevcut olup, hastanın şikayeti üzerine soruşturma başlatılması durumunda gerekli tüm belgeler yargımızın ilgili birimlerine teslim edilir" açıklamasında bulundu.
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