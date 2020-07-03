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Gündem Köpeği ezip kaçan doktor Birsen Ocaklı sosyal medyanın gündeminde
İSTANBUL

​Köpeği ezip kaçan doktor Birsen Ocaklı sosyal medyada gündem oldu: Birsen Ocaklı kimdir?

Köpeği ezip kaçan doktor Birsen Ocaklı sosyal medyanın gündeminde

Doç. Dr. Birsen Ocaklı aracıyla bir köpeğin üstünden geçtikten sonra kaçmasına dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Birsen Ocaklı için önce takipsizlik kararı veren savcı, olayın görüntülerini izlemesinin ardından verdiği kararı iptal etti. Peki Birsen Ocaklı kimdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yolda uyuyan köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Yolda uyuyan köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

İstanbul Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bir sürücünün yolda uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Arabasıyla bir köpeği öldüren Doç. Dr. Birsen Ocaklı, arabasının belirgin bir şekilde sarsıldığının görülmesine rağmen ifadesinde köpeği fark etmediğini, fark etmiş olsa veterinere götüreceğini söylemişti.

  • Savunmasının ardından savcı Birsen Ocaklı için takipsizlik kararı vermişti. Daha sonra olaya dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla bu görüntüleri izleyen savcı, takipsizlik kararını iptal etti.

Diğer yandan Birsen Ocaklı'nın arabasıyla üstünden geçtiği Max adlı köpek ise hayatını kaybetti.

Yol ortasında uyuyan köpeği ezdi, yoluna devam etti
OYNAT 00:34
Yol ortasında uyuyan köpeği ezdi, yoluna devam etti
Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde otomobil ile geçen bir kişi, yol ortasına uzanan köpeği ezdi. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, ezilen köpeğin öldüğü öğrenildi.

Sosyal medyada Birsen Ocaklı'ya tepki yağdı

  • Birsen Ocaklı'nın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Ocaklı'ya tepki yağdı. Twitter'da #BirsenOcaklıtutuklansın hashtag'i en fazla tweet atılan konulardan biri oldu. Kullanıcılar paylaşımlarında Birsen Ocaklı'nın cezalandırılmasını talep ediyor.

Change.org'da kampanya başlatıldı

Birsen Ocaklı için Change.org'da da bir kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyada Doç Dr. Birsen Ocaklı'nın işine son verilmesi talep ediliyor. Şu ana kadar binlerce kullanıcı kampanyayı imzalamış durumda.

Birsen Ocaklı kimdir?

Göğüs hastalıkları alanında Doçent ünvanına sahip olan Birsen Ocaklı, 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ocaklı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Birsen Ocaklı, 2017 yılında Türk Toraks Derneği tarafından Exeltis (Kadın ve Akciğer Ödülü) verilmiştir.

Minik köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı
OYNAT 01:39
Minik köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı
Avcılar'da minik köpeği ezen vicdansız taksi şoförünün, metrelerce sürüklediği köpeği öylece bırakıp ardına bakmadan hızla kaçması bu kadarına pes dedirtti. Kalçası kırılan minik köpeğin metrelerce sürüklendiği o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Köpeği yavrusuyla birlikte ezip kaçan cani
OYNAT 00:32
Köpeği yavrusuyla birlikte ezip kaçan cani
Kimliği belirsiz sürücü alış veriş yaptıktan sonra otomobiline bindi. Sürücü hızla gaza basıp anayola çıkmak isterken köpek ve yavrusunu ezdi. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken yavru köpek telef oldu, annesi de yaralandı. Çevrede toplanan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çorum'da yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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