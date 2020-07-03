Köpeği ezip kaçan doktor Birsen Ocaklı sosyal medyanın gündeminde

Yolda uyuyan köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

İstanbul Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bir sürücünün yolda uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Arabasıyla bir köpeği öldüren Doç. Dr. Birsen Ocaklı, arabasının belirgin bir şekilde sarsıldığının görülmesine rağmen ifadesinde köpeği fark etmediğini, fark etmiş olsa veterinere götüreceğini söylemişti.

Savunmasının ardından savcı Birsen Ocaklı için takipsizlik kararı vermişti. Daha sonra olaya dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla bu görüntüleri izleyen savcı, takipsizlik kararını iptal etti.

Diğer yandan Birsen Ocaklı'nın arabasıyla üstünden geçtiği Max adlı köpek ise hayatını kaybetti.

OYNAT 00:34 Yol ortasında uyuyan köpeği ezdi, yoluna devam etti Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde otomobil ile geçen bir kişi, yol ortasına uzanan köpeği ezdi. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, ezilen köpeğin öldüğü öğrenildi. BiP'te paylaş

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Sosyal medyada Birsen Ocaklı'ya tepki yağdı

Birsen Ocaklı'nın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Ocaklı'ya tepki yağdı. Twitter'da #BirsenOcaklıtutuklansın hashtag'i en fazla tweet atılan konulardan biri oldu. Kullanıcılar paylaşımlarında Birsen Ocaklı'nın cezalandırılmasını talep ediyor.

Yerde uyuyan köpeği aracıyla ezip, öldüren ve arkasına bile bakmadan giden kişiye Doç. Dr. Birsen Ocaklı diyoruz. Gerekli en büyük cezayı almasını istiyoruz. SESSİZ KALMA!#Birsenocaklitutuklansinpic.twitter.com/jkmYvfoJv9 — Sherlock (@dedektifpipo) July 2, 2020

#Birsenocaklitutuklansin

Yazıp yazıp siliyorum deliricem.Senin gibilere söylenicek o kadar çok şey var ki elim ayağım titriyor gerçekten bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum.İĞRENİYORUM! — Hande Erçel (@HandeErcel) July 3, 2020

Change.org'da kampanya başlatıldı

Birsen Ocaklı için Change.org'da da bir kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyada Doç Dr. Birsen Ocaklı'nın işine son verilmesi talep ediliyor. Şu ana kadar binlerce kullanıcı kampanyayı imzalamış durumda.

LÜTFEN BİNLERCE KEZ PAYLAŞALIM. GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADAN KÖPEĞİ EZEREK ÖLDÜREN DOÇ.DR. BİRSEN OCAKLI MESLEKTEN MEN EDİLEREK TUTUKLANMALIDIR.#birsenocaklı#birsenocaklitutuklansin#birsenocakli pic.twitter.com/oBppyyJBDl — Karabaş Derneği (@karabasdernek) July 2, 2020

Birsen Ocaklı kimdir?

Göğüs hastalıkları alanında Doçent ünvanına sahip olan Birsen Ocaklı, 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ocaklı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

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Birsen Ocaklı, 2017 yılında Türk Toraks Derneği tarafından Exeltis (Kadın ve Akciğer Ödülü) verilmiştir.

OYNAT 01:39 Minik köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı Avcılar'da minik köpeği ezen vicdansız taksi şoförünün, metrelerce sürüklediği köpeği öylece bırakıp ardına bakmadan hızla kaçması bu kadarına pes dedirtti. Kalçası kırılan minik köpeğin metrelerce sürüklendiği o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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