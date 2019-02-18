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İstanbul Kadıköy'de köpeğini vatandaşlara saldırtan genç darp edildi

Köpeği vatandaşlara saldırtan genç darp edildi: Polis havaya ateş açtı

İstanbul Kadıköy'de gezdirdiği Rotweiller cinsi köpeği etrafa saldırttığı iddia edilen genç, mahallenin gençleri tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak için havaya ateş etti. Köpek polislere saldırmak isteyince, polis tekrar havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi IHA
Çıkan kavgayı polis ekipleri, havaya ateş açarak ayırdı.
Çıkan kavgayı polis ekipleri, havaya ateş açarak ayırdı.

Olay Kadıköy Hasanpaşa’da geçtiğimiz perşembe yaşandı.

İddiaya göre, Rotweiller cinsi köpeği gezdiren bir genç, köpeğini başka kişilere saldırtmak istedi. Bu sırada semtte oturan gençler kısa sürede olay yerinde toplanarak, köpekli genci darp etmeye başladı.

Olay yerine çağrılan polis ekipler, kavgayı ayırabilmek için havaya ateş etti ancak Rotweiller cinsi köpek hızını alamadı. Köpek bu kez polislere saldırmak isteyince, polis ekipleri tekrar havaya ateş açmak zoruna kaldı. Diğer polis memurları da elleri tetikte bekledi.

Adeta aksiyon filmlerini hatırlatan anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polisin havaya ateş açmasına rağmen gençler arasındaki kavga ve küfürleşmenin devam ettiği görülüyor.

Köpeğini vatandaşlara saldırtan gence polis müdahalesi kamerada
OYNAT 00:49
Köpeğini vatandaşlara saldırtan gence polis müdahalesi kamerada
Kadıköy'de gezdirdiği Rotweiller cinsi köpeği etrafa saldırttığı iddia edilen genç, mahallenin gençleri tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak için havaya ateş etti. Köpek polislere saldırmak isteyince, polis tekrar havaya ateş açmak zorunda kaldı.
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