Köpeğin kürekle öldürülmesi davasında sanıkların cezaları belli oldu

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Türkiye'yi sarsan görüntülerde yeni gelişme.
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sağlık teknisyeni Murat B. (27) ile Sefa Ç.'ye (28) 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık teknisyeni Murat B.'nin köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Ç.'nin da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Murat B. ve Sefa Ç., 'bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.