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Köpeğin kürekle öldürülmesi davasında sanıkların cezaları belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sanıklara  önce 1'er yıl hapis cezası verildi. Bu ceza nitelikli halden 1 yıl 6 aya çıkartıldı. Pişmanlıklarından dolayı ceza 1 yıl 3 ay indirilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

10:21 . 20/01/2023 Cuma
DHA
Türkiye'yi sarsan görüntülerde yeni gelişme.

Türkiye'yi sarsan görüntülerde yeni gelişme.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sağlık teknisyeni Murat B. (27) ile Sefa Ç.'ye (28) 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.


Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık teknisyeni Murat B.'nin köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Ç.'nin da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Murat B. ve Sefa Ç., 'bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



'BİR SALDIRI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ'

Murat B. ve Sefa Ç. hakkında 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede olayın nasıl yaşandığı anlatıldı. Ölen köpek için ‘can dostumuz’ vurgusu yapılan iddianamede,
"Hayvan barınağında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin 11 saniyelik görüntüde işçi olarak çalışan şüpheli Murat B.'nin, elinde bulanan kürekle 3 defa sert şekilde köpeğe vurduğu, yine aynı yerde çalışan diğer şüpheli Sefa Ç.'nin, köpeği yakalama aparatıyla tuttuğu ve hayvanın kaçmasına engel olduğu, Murat B.'nin köpeğe 3 defa kürekle vurduktan sonra, köpeğin hareketsiz şekilde yere yığıldığı, Sefa Ç.'nin hareketsiz kalan köpeği sürükleyerek kenara doğru çektiği görüntülerde köpek tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir"
denildi.


İKİ SANIK DURUŞMAYA KATILMADI


Olayın ardından tutuklanan ve 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Murat B. ve Sefa Ç., 2 Ocak'ta görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Bugün görülen 2’nci duruşmaya ise sanıklar katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, Murat B. ile Sefa Ç.'ye 1'er yıl hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra bu cezayı 'nitelikli hal'den 1 yıl 6 aya çıkarttı. Sanıkların pişmanlık duyması nedeniyle cezayı 1 yıl 3'er aya indiren heyet, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.
#Konya
#Köpek
#Hayvan Rehabilitasyon Merkezi
1 hour ago
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Köpeğin kürekle öldürülmesi davasında sanıkların cezaları belli oldu
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