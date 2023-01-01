Köpeğin kürekle öldürülmesi davasında sanıkların cezaları belli oldu

"Hayvan barınağında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin 11 saniyelik görüntüde işçi olarak çalışan şüpheli Murat B.'nin, elinde bulanan kürekle 3 defa sert şekilde köpeğe vurduğu, yine aynı yerde çalışan diğer şüpheli Sefa Ç.'nin, köpeği yakalama aparatıyla tuttuğu ve hayvanın kaçmasına engel olduğu, Murat B.'nin köpeğe 3 defa kürekle vurduktan sonra, köpeğin hareketsiz şekilde yere yığıldığı, Sefa Ç.'nin hareketsiz kalan köpeği sürükleyerek kenara doğru çektiği görüntülerde köpek tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir"