Gündem Köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza
ADANA

Köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza

Adana'da, dün bir kadının evinin balkonundaki köpeğe tekme ve yumruklarla saldırdığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şiddete uğrayan köpek kurtarılarak tedavi altına alınırken, hayvana eziyet eden sahibine ise 11 bin 467 lira ceza verildi.

Haber Merkezi AA
Köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza
Kadının balkonunda köpeğine tekme ve yumruk attığını gören komşuları, cep telefonuyla o anları kaydetti.

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bir kadının, evinin balkonunda köpeğine tekme ve yumruk attığını gören komşuları, cep telefonuyla o anları kaydetti. Dakikalarca köpeğe eziyet eden kadının videoları, sosyal medyada paylaşılınca, kısa sürede dikkat çeken olayın görüntüleri geniş kitlelere yayıldı.

Adana’da köpeğe eziyet eden kadın kamerada
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Adana’da köpeğe eziyet eden kadın kamerada
Adana'da bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet etmesi sosyal medyada tepki çekti.

Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde çekilen videoda bir kadının balkondaki köpeğe vurması ve tekme atması görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği ileri sürüldü.


KÖPEK KURTARILDI

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, kadının adresine ulaşıp köpeğin bulunduğu evin bahçesinde toplandı. Hayvanseverler, polis ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine de haber verdi.

İsmi öğrenilemeyen kadının eşi, apartmanın önünde bekleyenleri görünce köpeği indirip, görevlilere teslim etti. HAYDİ ekiplerinin aracına bindirilen köpek, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

Adana’da köpeğe eziyet
GÜNDEM
Adana’da köpeğe eziyet

11 BİN 467 LİRA CEZA KESİLDİ

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ihbar hattına köpeğe şiddet uygulanmasıyla görüntü ulaşmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayın, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde gerçekleştiği ve 30 yaşındaki Ö.Ö'nün pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğine şiddet uyguladığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, köpek sahibi Ö.Ö'ye 'Yasaklı Hayvanı Sahiplenmek ve Hayvana Eziyet' maddelerini ihlalden 11 bin 467 lira ceza uygulanmıştır" denildi.

Köpeğe eziyeti kayda alıp şahsı polise teslim ettiler
GÜNDEM
Köpeğe eziyeti kayda alıp şahsı polise teslim ettiler

Mersin'de hayvana şiddet kamerada: Köpeği elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp sürükledi
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