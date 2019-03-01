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İZMİR

İzmir haberleri... Köpeğini otomobile bağlayıp koşturmuştu: 625 TL ceza verildi

Köpeğini otomobile bağlayıp koşturmuştu: 625 TL ceza verildi

İzmir'in Menderes ilçesinde, sahibi olduğu çoban köpeğini otomobiline bağlayıp kilometrelerce koşturan K.Ş. hakkında jandarma tarafından işlem yapıldı. K.Ş.'ye 625 TL'ye kadar para cezası verilebileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Araca bağladığı köpeğini kilometrelerce koşturdu.
Araca bağladığı köpeğini kilometrelerce koşturdu.

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi yakınlarında K.Ş., sahibi olduğu çoban köpeğini otomobiline bağlayıp evi ile tarlası arasında kilometrelerce koşturdu, bitkin düşen hayvan zaman zaman yerde sürüklendi.

Görüntüler üzerine durumdan haberdar olan Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Görüntülerdeki aracın plakasından köpeğin sahibi olan K.Ş.'ye ulaşıldı.

Köpeğini evinden tarlasına götürmek isteyen K.Ş.'nin, otomobilinin koltuklarının kirlenmemesi için onu araca bağladığı öğrenildi. Bu arada yaşanan olayla ilgili jandarma adli soruşturma başlatmak için savcılıkla bağlantıya geçti. Ancak savcılık olayın adli değil idari suç kapsamında bulunduğunu bildirdi.

Bunun üzerine K.Ş. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan hazırlanan tutanak ve evraklar, gerekli idari para cezasının verilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. İlçe Müdürlüğü'nce yapılan incelemeden sonra K.Ş'ye 625 TL'ye kadar para cezası verilebileceği ifade edildi.

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