Köpek sahibine 700 bin lira tazminat cezası

Doktorun yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi, tazminat cezasına çarptırıldı. Samsun Atakum’da Ağustos 2017’de yaşanan olayda, aile hekimi Ferda T. akşam yürüyüşe çıktı. Bülent ve Nuran Petek çiftinin sahibi olduğu Golden cinsi köpeğin havlaya havlaya kendisine doğru koştuğunu gören kadın, panikle komşusunun bahçe duvarına çıkarken düşüp diz kapağını kırdı. Ferda T., tedavi gördüğü dönem 6 kez iş göremez raporu aldı.





6 YIL SONUNDA KARAR

Diz kapağındaki kırık nedeniyle yaklaşık 1 yıl tedavi gören Ferda T., köpeklerinin kendisine saldırdığını öne sürerek Şubat 2018'de Nuran-Bülent Petek çiftine maddi ve manevi tazminat davası açtı. 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, yaklaşık 6 yılın sonunda kararını verdi. Heyet, 16 Kasım 2023'te Bülent Petek ve Nuran Petek’e 285 bin 441 lira maddi, 30 bin lira manevi olmak üzere 315 bin lira 441 lira tazminat ödemesine karar verdi.





BAHÇEDE BAĞLIYDI

Petek çiftinin Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Hukuk Dairesi’ne itirazı, kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu kanaatine varılması nedeniyle reddedildi. Olay sırasında köpeğinin bahçede bağlı olduğunu öne süren Bülent Petek, “Bu hayvan 10 yıldır hiç kimseye saldırmadı. Burada başka sokak köpekleri de var. Yasal faiziyle birlikte yaklaşık 700 bin lira ceza verdiler. Mahkeme bunu onayladı. Bu dava yüzünden hesaplarıma haciz geldi” dedi.



