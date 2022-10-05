Köpek tartışmasında kan aktı: Cam şişe ile boğazını kestiler

Olay, saat 23.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi. Koray Yüksel, iddiaya göre yanında köpek bulunan bir grup ile tartıştı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre köpek yüzünden çıktığı belirtilen tartışmada grupta bulunan bir kişi kırdığı cam şişe ile Yüksel'e saldırdı. Arbede sırasında Yüksel'in boğazı kesildi. Yüksel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler köpeği de alarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri parka geldi.

Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Yüksel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, parkta bulunanların ifadelerine başvurduktan sonra şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAF 13 Yangın, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çınar Sokak'taki 14 katlı binanın en üst katında bulunan daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, önce komşularını uyandırdı ardından da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada binada oturan çok sayıda kişi, hızla binayı boşaltarak sokağa çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıktığı binanın dördüncü katında oturan Selahattin Songuç, \"Sesler duydum, ne oluyor tartışma falan mı var dedim. Kafamı camdan çıkarınca, alev parçaları düştü. En üst kattaymış, hemen çıktık. Kedilerimizi de aldık. Biraz korkmuş, saklanmış. Sonra bulduk\" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangının çıktığı 14 katlı binanın en üst katındaki daireden yükselen alevler, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde en üst kattaki daireden alevler yükseldiği görülürken, devamında ise daireden aşağı yanan parçaların düştüğü anlar kayıtlara yansıdı. 14 katlı binada korku dolu anlar: Alevleri gören bina sakinleri kendilerini dışarı attı İstanbul Küçükçekmece'de 14 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangın, çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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