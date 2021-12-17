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KAYSERİ

Köpekler 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı: Yoldan geçen kadın kurtardı

Kayseri'de, sokak köpeklerinin 9 yaşındaki kız öğrenci U.A.'ya saldırısı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Dört köpeğin arasında kalan çocuğu, o sıra yoldan geçen bir kadın canı pahasına kurtardı.

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Haber Merkezi DHA
Köpekler 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı: Yoldan geçen kadın kurtardı
Kayseri'de sokak köpeklerinin çocuğa saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. Okuldan eve dönen 4'üncü sınıf öğrencisi U.A'ya sokak köpekleri saldırdı.

DHA

Köpeklerin saldırısı ile kız çocuğu yere düştü. O sırada yoldan geçen bir kadının müdahalesi ile köpekler uzaklaştı.

Korku ve panik yaşayan çocuk olayda şans eseri yara almadı.

DHA

Yaşanan olay bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğa köpeklerin saldırdığı görüldü.

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