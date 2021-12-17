Köpekler 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı: Yoldan geçen kadın kurtardı

Dün asgari ücretin 5 bin 376 lira olması gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde 4 bin 500 lira vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı. CHP lideri, geride kalan gün asgari ücreti dolara endeksleyerek 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş ve iktidarı hedef almıştı.