Gündem Erzincanda köpeklerin saldırısına uğrayan Eminin doktoru açıkladı Çocuğun derisi yüzülmüş gibiydi
ERZİNCAN

Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan Emin’in doktoru açıkladı: Çocuğun derisi yüzülmüş gibiydi

Erzincan’da başıboş 5 köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Emin’in Erzurum’da tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda bulunan küçük çocuk 4 saatlik ameliyatın ardından hayat mücadelesi verirken Emin’in ameliyatını yapan Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun, çocuğun hastaneye geldiğinde derisinin adeta yüzülmüş gibi olduğunu söyledi. Emin’in henüz kesin olarak hayati tehlikesinin atlatılmadığı belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Köpeklerin saldırısına uğrayan Emin’in doktoru açıkladı: Çocuğun derisi yüzülmüş gibiydi
Erzurum'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı

Olay dün Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde meydana geldi. 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, oyun parkının yan tarafında evlerin önünde yürüyen 8 yaşındaki Emin Beşiktaş, biranda başıboş 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Feci şekilde yaralanan ve kafası parçalanan çocuk acilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan çocuk, daha donanımlı olan Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edilerek burada ameliyata alındı.

Küçük çocuğun hastaneye getirildiği sırada vücudunun çeşitli yerlerinde derin ısırıklar bulunurken kafa derisi ise parçalanmış durumdaydı. Atatürk Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun tarafından ameliyata alınan Emin Beşiktaş’ın 4 saatlik ameliyatın ardından kafa derisi yerine dikildi.

Erzurum'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı
Erzurum'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı

"Hayati tehlikeyi atlattı demek için çok erken"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun, Emin’in hastaneye geldiği sırada kafa derisinin adeta yüzülmüş gibi olduğunu ifade ederek, “ Hastamıza 5 sokak köpeği aynı anda saldırıyor. Hastamızın tüm kafa derisi halk tabiri ile yüzülmüş gibiydi. Çok derin ısırıklar vardı. Muhtemelen boynundan tutulmuş. Bedeninde çok sayıda yaralanmalar vardı. Acile geldikten sonra hemen ameliyata aldık. Öncesinde kuduz aşıları yapıldı.

Yaklaşık 4-5 saatlik bir operasyon oldu. Ameliyatta hedeflerimizin hepsine ulaştık diyebiliyorum. Malumunuz bu tür yaralanmalar kirli yaralanmalar olarak geçiyor. Hayvan ısırıkları enfeksiyon açısından ciddi olduğundan dolayı hasta şua enfeksiyon açısından tedaviye devam ediliyor. Dinamik bir süreç, bakımlarımız devam ediyor. Gelecekte ek estetik operasyonları yapılabilir. Hayati tehlikeyi atlattı demek için çok erken ama zamanla çok daha iyi olur diye umut ediyoruz. Tıpta her şeyi kesin konuşamıyoruz ama benim tahminim çocuğumuz kurtulacak diye düşünüyorum” dedi.


Köpek saldırısı sonrası yüzüne 60 dikiş atılan Mert günler sonra sokağa çıktı: Psikolojik destek alıyor
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Köpek saldırısı sonrası yüzüne 60 dikiş atılan Mert günler sonra sokağa çıktı: Psikolojik destek alıyor

Önce Ramazan şimdi de Emine: Aynı mahallede ikinci köpek saldırısı
FOTOĞRAF 13
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Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Ramazan Aslan, evinin yakınında gezdiği sırada 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
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Yere düşerek köpeklerin arasında kalan Ramazan, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
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Bacağından ve kolundan yaralanan Ramazan Aslan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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'BENİ PARÇALADILAR’<br><br><br>Ramazan Aslan ise amcasına giderken köpeklerin saldırısına uğradığını anlatarak, \"5-6 köpek kovaladı. Kaçamadım. Beni parçaladılar. Canım çok yandı. Bir ağabey geldi köpekleri kovaladı beni kurtardı. Mahallede çok köpek var. Korkudan dışarıya çıkamıyorum\" diye konuştu.
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Ramazan Aslan'dan sonra aynı yerde dün de Emine Topbaşı’nı köpekler ısırdı.
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Annesi Nurcan Topbaşı ile teyzesinden dönerken köpeklerin arasında kalan Emine Topbaşı, kalça ve karın kısmı ile bacağından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Topbaşı, tedavisinin ardından taburcu oldu.
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Emine Topbaşı, \"Kaçmaya çalıştım; ama kaçamadım. Annem beni korudu, çok korktum\" dedi.
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'ŞİKAYETTE BULUNDUK, KİMSE İLGİLENMEDİ'<br><br>Anne Nurcan Topbaşı, köpeklerin bir anda üzerlerine geldiğini söyleyerek, \"Ben kızımı göğsüme bastırdım, kafasına bir şey olmasın diye. Direkt sol kalçasından ısırdılar, bağırış çağırış derken biri geldi, çantasını attı köpeklere, öyle dağıldı köpekler. Koştura koştura eve geldik, hemen ambulansı aradık. 6-7 tane köpek vardı. Biz daha önceden de bina olarak şikayette bulunduk köpeklerin toplanması için. Çok kez şikayette bulunuldu; ama kimse gelip ilgilenmedi, gelip görüşme bile yapılmadı. 'Tamam, toplanacak' diyorlar; ama hiçbir şey yapılmıyor. Daha 2 gün önce aynı mahallede, yine burada oldu. Kalçasında yarası var, oturamıyor. Karın bölgesinde var\" dedi.
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'SOKAKLARDA TİM TİM GEZİYORLAR'<br><br>Emine Topbaşı’nın babası Osman Topbaşı ise, \"2 gün önce burada bir çocuğu köpekler ısırdı. 2 gün sonra bizim başımıza geliyor. İnsan kendi başına gelmeyince hiçbir şey anlamıyor. Daha önce burada köpeklerin toplandığını görmedik. Belediyenin bir an önce bu işe el atması lazım.
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Sokaklarda tim tim köpek geziyor, 8-10 tane köpek geziyor. 30 yaşındayım, ben korkuyorum giderken köpek saldıracak diye. Bu 7 yaşındaki çocuk ne yapacak? Çocuğumda çok şükür fazla zarar yok; ama psikolojisi bozuldu çocuğun. Okuluna gidemeyecek 15-20 gün\" diye konuştu.
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'KÖPEKLER KOVALIYORDU, SÜPÜRGE FIRÇASI İLE KOŞTUM'<br><br>Ramazan Aslan'ı, köpeklerin arasından esnaf Murat Çetin'in (43) kurtardığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda elindeki süpürge fırçasıyla köpekleri uzaklaştıran Murat Çetin, Ramazan Aslan'ı evinde ziyaret etti. Küçük çocuk ve ailesine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Murat Çetin, Ramazan’ın çığlıklarını duyup, yardıma koştuğunu belirterek, \"Çocuğu köpekler kovalıyordu, düştüğünü gördüm. Ben de süpürgenin fırçasını alıp peşinden koştum. Köpekler dağılmaya başladı. Çocuğun bacağında ve baldırında parmak büyüklüğünde açıklıklar vardı. Mahalleli olarak bıktık. Hiç kimse çocuğunu sokağa çıkaramıyor. Köpekler sürekli saldırıyor. Biz defalarca gerekli mercilere şikayette bulunduk. Geliyorlar, işlem yapıp gidiyorlar. Köpekleri toplamıyorlar\" dedi.
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Ramazan’ın eniştesi Hasan Gözek de \"Biz çocuklarımızı korkudan dışarı gönderemiyoruz. Köpekler mahallede çok. Hiç belediye gelip, bu mahalleye bakmıyor. Yetkililere sesleniyorum; bu olayla ilgilensinler. Ağabeyimiz görmeseydi belki de öldürebilirlerdi\" diye konuştu.
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Önce Ramazan şimdi de Emine: Aynı mahallede ikinci köpek saldırısı
Ankara'da 2 Ocak günü 10 yaşındaki Ramazan Aslan sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Ramazan Aslan'ın köpeklerin saldırısına uğradığı mahallede bu kez 7 yaşındaki Emine Topbaşı'nı köpekler ısırdı. Küçük Emine, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emine Topbaşı, "Kaçmaya çalıştım; ama kaçamadım. Annem beni korudu, çok korktum" dedi.

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