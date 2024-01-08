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Köpeklerin saldırısında dehşeti yaşadı! 'O an öldüğümü sandım' Bakın nasıl kurtulmuş

Hatay'ın Payas ilçesinde 55 yaşındaki Mesude Sağıltıcı, yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğradı. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen yürümekte güçlük çeken kadın, her hareketinde acı hissettiğini dile getirdi. "Ben o an öldüğümü sandım. Her tarafımdan kanlar akmaya başladı" diyen Sağıltıcı saldırıdan nasıl kurtulduğunu anlattı.

10:46 - 8/01/2024 الإثنين
Güncelleme: 11:48 - 8/01/2024 الإثنين
IHA
Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen kadın, aylar geçmesine rağmen vücudunu hareket ettirdikçe canı acıyor ve yürümekte güçlük çekiyor.
Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen kadın, aylar geçmesine rağmen vücudunu hareket ettirdikçe canı acıyor ve yürümekte güçlük çekiyor.

Payas'ın Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Mesude Sağıltıcı, ağustos ayında komşusuna ait 2 yasaklı cins köpeğin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Sağıltıcı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi edildi.


Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen kadın, aylar geçmesine rağmen vücudunu hareket ettirdikçe canı acıyor ve yürümekte güçlük çekiyor.

Öte yandan, köpeklere yetkililer tarafından el konuldu, şahsa idari para cezası uygulandı ve konuyla ilgili mağdur tarafından köpeklerin sahibine dava açıldı.


'Küçük bir köpek sayesinde kurtuldum'

Köpeklerin vücudunun çeşitli bölgelerine saldırdığını ifade eden Mesude Sağıltıcı, "İşe gidiyordum. Çöp konteynerinin yanında iki köpek vardı. İki adım attıktan sonra üstüme saldırdılar. Bir köpek sağ kolumdan tutup yere yatırdıktan sonra diğer köpek de sol koluma saldırdı. Ben o an öldüğümü sandım. Her tarafımdan kanlar akmaya başladı. Küçük bir köpek havlayarak geldi. Diğer köpekler beni bırakıp küçük köpeğe saldırdılar. Küçük köpek benim hayatımı kurtardı. Yürüyemiyorum. Değneklerle yürüyorum" dedi.


Yargı süreci devam ediyor

Mesude Sağıltıcı'nın damadı olan Yalçın Turaç, kaynanasının kanlar içinde acı çektiğini ifade ederek, "Kolunda, vücudunda ve göğsünde köpekler tarafından ısırıldığını gördük. Sağ kolunda bayağı bir hasar var. Sol bacağında düşmenin etkisiyle diz kapağında yaralanma var. Şikayetçi olduk. Kaynanam köpek saldırısı ile ilgili davasını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.



#Hatay
#Payas
#Köpek Saldırısı
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