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ANTALYA

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Pınar yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar'a kamyon çarptı. Ağır yaralanan Pınar, hastanede tedaviye alındı.

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Haber Merkezi DHA
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Pınar yaralandı
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Pınar yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Pelin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Pınar'a İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Pınar'ın sol ayağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenlerden Arslan Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Pınar'ın sol ayağının bacak kısmından parçalandığı ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü İrfan Yayla ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Pınar'ın köpeklerden korkup koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı anda kamyonun çarpması yer alıyor.
Kaza sonrası Pınar'a yardımcı olup, sağlık ekiplerine haber veren Arslan Çelik, "Arkadaşlarla çay içiyorduk. 'Yardım eden yok mu' diye bir ses duydum. Bir baktım yolda kamyon duruyor. Yerde yatan bir çocuk var. Çocuk o sırada kendindeydi ama bacağı kötü durumdaydı. Polisi aradım. Ambulans geldi. Hemen yan tarafta 3-5 köpek vardı. Küçük kız köpeklerden kaçarken yola çıktı. O sırada ailesi de geldi. Hastaneye kaldırıldı. Kız çocuğu az kalsın ölüyordu. Köpeklerden korktuğu için o can havli ile kamyonun altına girdi" dedi.

Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
FOTOĞRAF 7
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Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki özel bir kolejin önünde sabah saatlerinde yaşandı.
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İddiaya göre Prof. Dr. Oğuz Cebesoy'un kliniğinin bahçesinde beslenen rottweiler cinsi köpek, kliniğin bahçesinden kaçtı. Bahçeden kaçtıktan sonra başıboş şekilde sokakta gezinen köpek, çocuklarına simit alıp dönen 2 çocuk annesi Tuğba Sağlık ile yanındaki öğretmeni kovalamaya başladı.
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Köpekten kurtulmak için okula doğru koşan Sağlık, okulun önüne geldiği esnada yere düştü. Köpeğin saldırısına uğrayan Sağlık, yere düşerek köpekle boğuşmaya başladı. Köpek talihsiz kadını kolundan ve bacağından ısırırken Sağlık, çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtuldu. 2 çocuk annesi saldırının ardından özel bir hastanede tedavi altına alındı.
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Dehşet anları görüntülendi<br><br>Sokakta başıboş gezen köpeğin dehşet saçtığı anlarını ise kolejin güvenlik kamerası görüntüledi. Saldırıya uğrayan Sağlık ile yanındaki öğretmenin köpek tarafından kovalanmasını kamera saniye saniye kaydetti. Köpeğin 2 çocuk annesi Sağlık'a yaşattığı korku dolu anlar görüntüye yansıdı. Okuldaki çalışanlar ile çevredeki vatandaşların Sağlık'ı köpek saldırısından kurtarmak için gösterdiği çaba da görüntülerde yer aldı.
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\"Eşim gece boyunca uyuyamadı\"<br><br>Köpek saldırısında yaralanan Tuğba Sağlık'ın eşi Sefa Sağlık, saldırının ardından eşinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi.<br><br>Başta eşinin ve yanındaki öğretmenin başıboş gezen bir köpek tarafından kovalandığını anlatan Sağlık, “Eşim okul önüne geldiğinde köpeğin saldırısına uğruyor. Köpek eşimi ısırmaya çalışıyor. Eşim çevredeki insanların sayesinde ölümden döndü. Oradaki insanlar olmasaydı köpek eşimi param parça ederdi. Eşim gece boyunca uyuyamadı. Sürekli sayıkladı. Eşimin koluna dikişler atıldı. Ayağında zedelenme var. Birkaç yerde boğuşmadan dolayı hasar var. Köpek rottweiler cinsi sahipli bir köpek. İsmini sonradan öğrendiğimiz Prof. Dr. Oğuz Cebesoy'a ait. Doktorun villasından nasıl oluyorsa bir şekilde kaçıyor\" ifadelerini kullandı.
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\"O köpek çocuklara da saldırabilirdi\"<br><br>Köpeğin sahibi olan doktorun olayın ardından duyarsız davrandığını ileri süren Sağlık, doktorun özür dileme nezaketinde bulunmadığını söyledi. O köpeğin okulda okuyan çocuklara da saldırabileceğini belirten Sağlık, “Benim çocuklarımda o okulda okuyor. Asiye olayını zaten biliyoruz. Gaziantep'te son dönemde yaşanan korkunç bir olay. O köpek çocuğuma saldırsaydı, nasıl kurtaracaktık? Bunun bedelini nasıl ödeyecekti? Bu köpek ölüme neden olabilecek bir hayvan. Zaten olay öğrencilerin girmesinden 15 dakika sonra yaşanıyor. Öncesinde yaşansaydı, o köpek çocuklara da zarar verebilirdi\" diye konuştu.
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Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
Gaziantep'te beslendiği kliniğin bahçesinden kaçarak sokakta başıboş gezen rottweiler cinsi köpek özel bir okulun önünde dehşet saçtı. Okulda idareci olarak çalışan 2 çocuk annesi Tuğba Sağlık'a saldırarak okulun önünde korku dolu anlar yaşanmasına neden olan köpeğin saldırısı görüntülendi.

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