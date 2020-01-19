Gündem Köprüden uçup duvara çarpan otomobildeki 2 genç yaşamı yitirdi
BOLU

Köprüden uçup duvara çarpan otomobildeki 2 genç yaşamı yitirdi

Bolu'da, köprüden uçup duvara çarptıktan sonra parçalanan otomobildeki 21 yaşındaki Eray Acar ve 22 yaşındaki Sabri Sadıç yaşamını yitirdi. Otomobilin çarptığı duvardaki "Oradasın gökyüzünde" yazısı görenleri üzdü.

Haber Merkezi DHA
Bolu'da trafik kazası
Bolu'da trafik kazası

Bolu'da saat 24.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Kuruçay mevkiinde meydana gelen kazada Sabri Sadıç yönetimindeki 14 AAP 967 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki Kuruçay köprüsünden uçtu.

DHA
Bolu'da meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Köprünün duvarına çarptıktan sonra karayoluna düşen otomobil parçalara ayrıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sabri Sadıç ve araçta bulunan arkadaşı Eray Acar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayı duyan gençlerin yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. Sinir krizleri geçirenleri polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

DUVARDAKİ YAZI KAHRETTİ

Otomobilin çarptığı duvara daha önce sprey boyayla yazılmış olan "Oradasın gökyüzünde" yazısı görenleri üzdü.

İHA
Bolu'da meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

İHA
Bolu'da meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

İHA
Bolu'da meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

İHA
Bolu'da meydana gelen kazada 2 kişi öldü.
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