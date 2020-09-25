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ANTALYA

Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandırdılar: 15 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya ve Muğla'daki otellerin adını kullanarak internet sitesi açıp yaklaşık bin 500 kişiyi dolandıran 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Antalya'nın Kemer ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı.
Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açtıkları internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

  • Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerin internet sitelerinin kopyasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin, bu şekilde yaklaşık bin 500 kişiyi, toplam 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi.Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesine getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Suç örgütü kurmak, üye olmak' ve 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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