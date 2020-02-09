Körfez ülkelerinden Kayseri turizmi ilgisi

Türk hava Yolları, Radisson Blu Hotel ve Nuri Çorbacıoğlu’nun girişimleriyle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Cezayir’den 29 turizmci ve sosyal medya fenomeni Kayseri’ye geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kültür Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte 4 günlük gezi programı için kente gelen turizmciler ve sosyal medya fenomenlerini ağırladı.

ZENGİNLİKLER ÜLKESİNİN ZENGİNLİKLER ŞEHRİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış zenginlikler ülkesinin zenginlikler şehri olduğunun altını çizdi.

Kayseri’nin turizm değerleriyle ilgili bilgi veren Başkan Büyükkılıç, ulaşım kolaylığına da vurgu yaparak Türkiye’nin dünyanın merkezinde olması nedeniyle pek çok ülkeye kolay ulaşılabilir bir konumda bulunduğunu kaydetti. Kayseri’nin de ulaşım sorununun bulunmadığını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin aynı zamanda çok misafirperver bir şehir olduğunu belirtti.

Kayseri’de kayak turizminin yanı sıra farklı alanlarda da önemli bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, sağlık turizminde de önemli çalışmalar yapıldığını ve Bahreyn’den her yıl binlerce hastanın Kayseri’ye gelerek sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Sağlık turizmi eğitimleri devam ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Geçen yıl yapılan Sağlık Turizmi Çalıştayı sonrası başlatılan bilgilendirme eğitimlerine bir yenisi daha eklendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (ASTUDER)’in iş birliği ve ORAN Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle “Kayseri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Tesislerinde verilen Sağlık Turizmi eğitimine sağlık ve turizm kuruluşları ile üniversitelerden temsilciler katıldı. Eğitim seminerinde Kayseri’de sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ile sağlık kuruluşları ve turizmcilerin üstleneceği roller ele alındı.