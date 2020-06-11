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Gündem Korkutan olay kameraya yansıdı Tokatta bir apartmanın istinat duvarı çöktü
TOKAT

Korkutan olay kameraya yansıdı: Tokat'ta bir apartmanın istinat duvarı çöktü

Tokat’ta aşırı yağışlar dolayısıyla il merkezinde bulunan bir apartmanın istinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Apartman sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı olayda binanın zemin katında ve 1. katta bulunan dairenin balkonunda hasar meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Maddi hasarla atlatılan olay sonrasında bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Maddi hasarla atlatılan olay sonrasında bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Mehmetpaşa Mahallesi Örtmeliönü Sokak’ta inşaat çalışması yapılan bir sitenin yan tarafından bulunan istinat duvarının bir kısmı yıkıldı. Yağmur yağışı ile birlikte istinat duvarının geri kalan büyük bir bölümünde de çökme meydana geldi.

İstinat duvarı binanın üzerine böyle çöktü
OYNAT 00:00
İstinat duvarı binanın üzerine böyle çöktü
Tokat'ta aşırı yağışlar dolayısıyla il merkezinde bulunan bir apartmanın istinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

1. katta bulunan dairenin balkonunda hasar oluştu

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Apartman sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı olayda binanın zemin katında ve 1. katta bulunan dairenin balkonunda hasar meydana geldi.

Maddi hasarla atlatılan olay sonrasında bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yağmur yağışından sonra çökme oluştu

Maddi hasarla atlatılan olay sonrasında bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bina sakinlerinden Mehmet Karakoç, yağmur yağışından sonra suyun etkisi ile birlikte istinat duvarının çöktüğünü söyledi. Korku dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Karakoç, apartman dairesinin balkonunda büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.

Maddi hasarla atlatılan olay sonrasında bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Maddi hasarla atlatılan olay sonrasında bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.
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